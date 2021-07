Zemřel Westergaard, známý kreslíř. Karikaturou Mohameda v minulosti rozlítil muslimy

Westergaard pracoval od 80. let minulého století pro dánský list Jyllands-Posten. V celém světě ho proslavila jeho karikatura z roku 2005, na níž zobrazil proroka Mohameda s turbanem ve tvaru bomby s hořící roznětkou. Tuto a další karikatury dánského listu přetiskly posléze některé evropské deníky, čímž vyvolaly masové protesty v muslimském světě. Sám kreslíř čelil výhrůžkám smrtí a dánská policie zatkla i několik lidí, kteří ho plánovali zabít. Dostal proto i ochranku a žil na tajných adresách, uvedl v pondělí server BBC.



Westergaardovy i další podobné karikatury si berou na mušku terorismus islamistických radikálů. Deníky, které karikatury otiskly, se hájily svobodou slova. Někteří ale považují takové karikatury za urážení náboženského cítění některých skupin společnosti. Westergaard před lety v rozhovoru řekl, že svých satirických kreseb nelituje. Podle něj vyvolaly důležitou diskusi o islámu v západních zemích.



In Honour of kurt westergaard, one of the last free spirits pic.twitter.com/nvp2LZkGRt