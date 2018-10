Zemřel kvůli trolí farmě? Trump získal citlivé informace o momentech před smrtí Chášukždího

WASHINGTON/PRAHA Šéfka CIA Gina Haspelová podle médií předala prezidentu Trumpovi citlivé informace o mučení saúdského novináře Chášukždího, předtím než byl brutálně zavražděn. Haspelová si na návštěvě v Turecku měla totiž poslechnout zvukový záznam posledních momentů před Chášukždího smrtí. Motivem by údajně mohl být jeho boj proti twitterovým trolům.

„Můžete slyšet jeho hlas a také hlasy dalších mužů, jak mluví arabsky. Je slyšet, jak je vyslýchán, mučen a následně zavražděn,“ uvedl jeden ze zdrojů deníku Washington Post. Hovořil o zvukové nahrávce, na níž je zaznamenána vražda saúdského novináře Džamála Chášukždího.



Právě kvůli této nahrávce odletěla šéfka CIA Gina Haspelová začátkem tohoto týdne do Istanbulu, kde se vražda novináře odehrála. Potřebovala získat zprávy z první ruky, aby mohla o situaci dostatečně kvalitně informovat prezidenta Donalda Trumpa.

Ve čtvrtek večer na soukromé schůzce v oválné pracovně mu prý sdělila veškeré informace, které v Turecku posbírala. Zpravodajská agentura, stejně jako Bílý dům, však odmítly celou záležitost komentovat.

Haspelová jela do Turecka i proto, aby prezidentovi, který sbírá informace i ze sociálních sítí a konzervativních médií, zajistila co nejpřesnější informace o zapojení saúdské vlády a královské rodiny do vraždy.

Podle zpráv tureckých médií měl totiž přímo před vraždou Chášakždí mluvit se saúdským korunním princem Mohamedem bin Salmánem. Agentura Reuters ale nakonec zjistila, že na druhé straně hovoru přes aplikaci Skype nebyl princ, ale jeho blízký poradce Saúd Kahtání.

Oba muži si údajně vyměnili jadrné urážky, načež Kahtání požádal, aby mu „hlavu toho psa přinesli“.



Skupina vrahů pocházela podle serveru Middle East Eye z různých saúdských speciálních jednotek. Členové jsou údajně součástí větší skupiny zvané „Tygří jednotka“, která čítá až padesát operativců. Jejím cílem je zabíjet nepohodlné lidi pro saúdský režim na území Saúdské Arábie i mimo ni.

„Saúdské vedení věří, že zatýkání odpůrců režimu by na ně vyvinulo velký tlak, a proto je začali potají zabíjet,“ uvedl pro Middle East Eye zdroj ze Saúdské Arábie. Jako důkaz o Chášukždího vraždě měli prý členové „Tygří jednotky“ přivézt do Rijádu novinářovy prsty. Následně je pak předložili saúdskému korunnímu princi Mohammedu bin Salmánovi (zkráceně MBS). „MBS vždy říkal, že usekne prsty všem pisálkům, kteří jej kritizují,“ uvedl saúdský zdroj.

Farma internetových trolů

Saúdský princ si údajně velice potrpí na to, jak se o něm hovoří. Podle deníku The New York Times se každé ráno probudí a prakticky okamžitě kontroluje, o zda je předmětem debat na sociálních sítích. Aby byl jeho veřejný obraz stále dokonalý, nechal si zřídit celou organizaci – tzv. armádu trolů.

Saúdská Arábie díky těmto lidem na Twitteru systematicky zastrašovala a umlčovala odpůrce režimu prostřednictvím vlastní armády stovek vycvičených „specialistů“. Přímo mezi zaměstnanci Twitteru si měla saúdskoarabská vláda podle novinářů udržovat i vlastního agenta, který pro ni měl špehovat účty disidentů a dalších uživatelů.

Ačkoliv se podle britských médií podařilo tureckým vyšetřovatelům nalézt rozřezané tělo Chášukždího, stále není jasné, jaký byl motiv k vraždě. Právě „trolí farma“ by mohla být jedním z důvodů. Novinář, který pravidelně přispíval do deníku Washington Post, se totiž snažil bojovat s twitterovou kampaní, kterou režim rozpoutal proti exilovým kritikům. V čele této armády trolů navíc stál právě princův poradce Saúd Kahtání.

Ten je vnímán mimo jiné i jako vykonavatel špinavé práce pro svého prince. Stojí v čele hackerů a řídí kampaň proti komukoli - celebritě i bezejmennému, kdo se odváží odchýlit se od oficiálních názorů.

Tento bývalý novinář řídí stovky mediálních odborníků, což mu umožňuje ovlivňovat způsob, jakým jsou informace zveřejňovány. V létě zahájil na internetu kampaň proti všem podezřelým ze sympatií vůči Kataru.