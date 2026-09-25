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Zemřel muž zasažený při pokusu o atentát na Trumpa. Patriot, napsal prezident

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  13:35aktualizováno  13:35
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Donald Trump byl postřelen do ucha na předvolebním mítinku v Pensylvánii. (14....

Donald Trump byl postřelen do ucha na předvolebním mítinku v Pensylvánii. (14. července 2024) | foto: Reuters

Donald Trump byl postřelen do ucha na předvolebním mítinku v Pensylvánii. (14....
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Donald Trump byl postřelen do ucha na předvolebním mítinku v Pensylvánii. (14....
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Ve věku 76 let zemřel James Copenhaver, jeden ze tří účastníků volebního mítinku v Butleru v Pensylvánii, kteří byli v červenci 2024 postřeleni při pokusu o atentát na tehdejšího republikánského prezidentského kandidáta Donalda Trumpa. Trump Copenhavera na své sociální síti Truth Social označil za skutečného patriota a jeho smrt za obrovskou ztrátu.

Copenhaver na akci v Butleru seděl v hledišti, když 20letý střelec Thomas Matthew Crooks zahájil palbu z nedaleké střechy a jednou kulkou zasáhl Trumpa do pravého ucha. Copenhaver byl zasažen do paže a do břicha, což mu způsobilo trvalé následky, v jejichž důsledku chodil o holi.

Zasaženi byli i další dva diváci, David Dutch, který přežil, a Corey Comperatore, který před střelbou chránil svou rodinu a byl zabit. Crookse po několika výstřelech na místě zabili odstřelovači.

Copenhaver zemřel ve středu v nemocnici v Pittsburghu. Jeho právník Joseph Feldman jménem rodiny uvedl, že Copenhaver odešel obklopen svými blízkými. Zda jeho smrt přímo souvisela se zraněnými, prohlášení neupřesnilo.

Copenhaver a jeho manželka Marianne Copenhaverová podali v červnu žalobu na federální vládu s tvrzením, že Tajná služba a Ministerstvo vnitřní bezpečnosti naprosto selhaly při zajištění odpovídající ochrany během shromáždění.

Copenhaverova zranění si vyžádala několik operací, včetně operace tlustého střeva, a muž utrpěl trvalé poškození ledvin a další následky, včetně ztráty citlivosti v noze.

Ve čtvrtečním prohlášení rodina označila Copenhavera za oddaného manžela, otce a dědečka, který svým dětem vštěpoval hodnoty tvrdé práce, čestnosti a služby druhým.

Prezident Trump na své sociální síti označil Copenhavera za opravdového patriota a bojovníka. „Jeho nesmazatelný odkaz lásky a oddanosti bude žít navždy. Naše srdce a modlitby patří rodině Copenhaverových, zejména jeho úžasné manželce Marianne,“ uvedl Trump.

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