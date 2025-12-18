Zemřel Peter Arnett. Držitel Pulitzerovy ceny reportoval z válek ve Vietnamu i Iráku

Autor: ,
  8:26aktualizováno  8:26
Ve věku 91 let zemřel Peter Arnett, který desítky let působil jako reportér válečných konfliktů od Vietnamu po Irák. V roce 1966 obdržel prestižní Pulitzerovu cenu, když pro americkou tiskovou agenturu AP psal o válce ve Vietnamu. Arnett, který se léčil s rakovinou prostaty, zemřel ve středu v kalifornském Newport Beach obklopený rodinou a přáteli.
Válečný reportét Peter Arnett.

Válečný reportét Peter Arnett. | foto: Profimedia.cz

Válečný reportér Peter Arnett.
Válečný reportét Peter Arnett.
Válečný reportér Peter Arnett.
Válečný reportér Peter Arnett.
5 fotografií

„Peter Arnett byl jedním z nejlepších válečných korespondentů své generace - neohrožený, nebojácný a vynikající spisovatel a vypravěč. Jeho reportáže v tisku a před kamerou zůstanou odkazem pro budoucí generace začínajících novinářů a historiků,“ řekla Edith Ledererová, která byla v letech 1972–1973 válečnou korespondentkou agentury AP ve Vietnamu.

Když psal od roku 1962 reportáže z vietnamské války znali Arnetta jako agenturního novináře převážně jen jeho kolegové. Ovšem v roce 1991 se stal veřejně známou tváří z televizní obrazovky díky živě vysílanému zpravodajství z Bagdádu a Iráku pro americkou televizní stanici CNN v době první války v Perském zálivu.

Peter Arnett se narodil 13. listopadu 1934 v Rivertonu na Novém Zélandu a s žurnalistikou se poprvé setkal, když krátce po střední škole nastoupil do místních novin Southland Times.

„Neměl jsem jasnou představu o tom, kam mě život zavede, ale pamatuji si ten první den, kdy jsem jako zaměstnanec vstoupil do redakce novin, našel si svůj malý stůl a měl jsem - víte - nesmírně příjemný pocit, že jsem našel své místo,“ vzpomínal v roce 2006 v rozhovoru pro AP.

Po několika letech v Southland Times se rozhodl přestěhovat do Londýna a najít si práci v nějakém větším deníku. Při plavbě lodí do Anglie se ale zastavil v Thajsku a zamiloval se do této země.

Brzy začal pracovat pro anglicky psaný Bangkok World a později pro jeho sesterské noviny v Laosu. Tam navázal kontakty, které ho přivedly k agentuře AP a k celoživotní kariéře válečného reportéra.

Arnett po sobě zanechal manželku a děti Elsu a Andrewa, který o jeho smrti informoval.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.