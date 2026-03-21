Zemřel Robert Mueller. Vyšetřoval možný ruský vliv v Trumpově kampani, ten se raduje

Autor: ,
  19:31aktualizováno  19:49
Zemřel bývalý ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) a zvláštní vyšetřovatel ve věci možného ruského vlivu v první Trumpově prezidentské kampani Robert Mueller. Bylo mu 81 let. Prezident Spojených států Donald Trump reagoval, že je rád, že Mueller již nemůže ubližovat nevinným lidem.

Zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller poprvé veřejně promluvil o výsledcích svého šetření. (29. května 2019) | foto: Reuters

Mueller v letech 2017 až 2019 působil jako zvláštní poradce amerického ministerstva spravedlnosti pro vyšetřování možného ruského vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016, v nichž poprvé zvítězil Donald Trump. Ten v sobotu na své síti Truth Social napsal, že je rád, že je Mueller mrtvý.

„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že Bob zemřel v pátek večer,“ uvedla Muellerova rodina v dnešním prohlášení, v němž požádala o respektování soukromí.

V čele FBI stál Mueller v letech 2001 až 2013. Podle AP ji po teroristických útocích na USA z 11. září 2001 přeměnil na sílu pro boj s terorismem. Do té doby bylo hlavní prioritou úřadu řešení domácí kriminality.

Do úřadu Muellera nominoval republikánský prezident George W. Bush a po uplynutí desetiletého funkčního období mu americký Senát mandát prodloužil o další dva roky.

Ve své misi zvláštního vyšetřovatele Mueller zjišťoval, zda Trumpova kampaň nelegálně koordinovala s Ruskem snahu ovlivnit výsledek prezidentských voleb v roce 2016 ve prospěch republikánského kandidáta, jehož soupeřkou byla demokratka Hillary Clintonová.

Zdokumentoval zasahování Ruska do voleb i jeho kontakty s Trumpovou kampaní, ale v závěrečné zprávě v roce 2019 uvedl, že nenašel důkazy, že by Trump či jiný Američan ve volbách cíleně spolupracovali s ruskou vládou.

Donald J. Trump @realDonaldTrump

Robert Mueller just died. Good, I�m glad he�s dead. He can no longer hurt innocent people! President DONALD J. TRUMP

21. března 2026 v 17:26, příspěvek archivován: 21. března 2026 v 19:49

Trump dnes na své síti Truth Social k úmrtí Muellera napsal: „Robert Mueller právě zemřel. Dobrá, jsem rád, že je mrtvý. Už nemůže ubližovat nevinným lidem!“

Deník The New York Times loni napsal, že Mueller trpí Parkinsonovou nemocí.

Vstoupit do diskuse

Glosa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.