Zemřel Robert Mueller. Vyšetřoval možný ruský vliv v Trumpově kampani, ten se raduje

Mueller v letech 2017 až 2019 působil jako zvláštní poradce amerického ministerstva spravedlnosti pro vyšetřování možného ruského vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016, v nichž poprvé zvítězil Donald Trump. Ten v sobotu na své síti Truth Social napsal, že je rád, že je Mueller mrtvý.
„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že Bob zemřel v pátek večer,“ uvedla Muellerova rodina v dnešním prohlášení, v němž požádala o respektování soukromí.
V čele FBI stál Mueller v letech 2001 až 2013. Podle AP ji po teroristických útocích na USA z 11. září 2001 přeměnil na sílu pro boj s terorismem. Do té doby bylo hlavní prioritou úřadu řešení domácí kriminality.
Do úřadu Muellera nominoval republikánský prezident George W. Bush a po uplynutí desetiletého funkčního období mu americký Senát mandát prodloužil o další dva roky.
Ve své misi zvláštního vyšetřovatele Mueller zjišťoval, zda Trumpova kampaň nelegálně koordinovala s Ruskem snahu ovlivnit výsledek prezidentských voleb v roce 2016 ve prospěch republikánského kandidáta, jehož soupeřkou byla demokratka Hillary Clintonová.
Zdokumentoval zasahování Ruska do voleb i jeho kontakty s Trumpovou kampaní, ale v závěrečné zprávě v roce 2019 uvedl, že nenašel důkazy, že by Trump či jiný Američan ve volbách cíleně spolupracovali s ruskou vládou.
Trump dnes na své síti Truth Social k úmrtí Muellera napsal: „Robert Mueller právě zemřel. Dobrá, jsem rád, že je mrtvý. Už nemůže ubližovat nevinným lidem!“
Deník The New York Times loni napsal, že Mueller trpí Parkinsonovou nemocí.