Zemřel Rush Limbaugh, rozhlasový komentátor, který pomohl dostat Trumpa do Bílého domu

WASHINGTON/PRAHA Průkopník konzervativního rozhlasového hlasatelství Rush Limbaugh odešel ve věku 70 let. Pro republikány byl legendou, pro demokraty provokatérem.

Když před více než rokem konzervativní komentátor Rush Limbaugh oznámil, že prodělává pokročilé stadium rakoviny plic, reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Američtí konzervativci projevovali solidaritu svému oblíbenému rádiovému hlasateli a prezident Donald Trump mu neváhal udělit nejvyšší americké civilní ocenění – Prezidentskou medaili svobody. Limbaughův portrét se zlatou medailí na krku, kterou mu během prezidentova slavnostního projevu o stavu unie připnula samotná první dáma Melania Trumpová, obletěl celý svět.



Po roce si Limbaughova nemoc vybrala svou daň. Zatím poslední díl jeho legendární rozhlasové show uvedla ve středu netradičně jeho žena Kathryn.

„S hlubokou lítostí vám musím oznámit, že náš milovaný Rush, můj drahý muž, zemřel dnes ráno na komplikace s rakovinou plic,“ oznámila Limbaughová. „Rush provždy zůstane tím největším z největších. Byl to výjimečný muž, něžný obr, inteligentní, důvtipný, upřímně milý, nanejvýš štědrý, vášnivý, odvážný a nejusilovněji pracující člověk, kterého jsem znala.“

Tento pohled sdílely miliony posluchačů po celých Spojených státech, jež po více než 30 let poslouchaly jeho nezávislý rozhlasový program. Limbaugh vynikal svým provokativním způsobem vyjadřování, při němž cílil především na demokraty, liberály, feministky či ochránce životního prostředí. „Vyšlapal“ v tomto žánru cestu dalším moderátorům, jako byli Glenn Beck či Sean Hannity, a za mnohé mu svým způsobem vděčí i nejnovější generace podcasterů: Ben Shapiro, Michael Knowles, Dave Rubin a mnozí další.

Demokraté a liberálové naopak Limbaugha tradičně považovali za bezmála vtěleného ďábla. Jeho rétorika, ostentativně pohrdající politickou korektností, je zvedala ze židlí, například když hlasatel nazval osoby pomáhající bezdomovcům „milosrdnými fašisty“, ženy podporující potraty „feminacistkami“, environmentalisty „magory objímající stromy“ a tak dále.

Limbaugh však zdaleka nebyl pouhým provokatérem. Nezřídka se mu v jeho vysílání podařilo zformulovat vhled do palčivých kulturně-politických otázek americké společnosti, například když na rozdíl od valné většiny mainstreamových médií zavčasu rozpoznal politický potenciál tehdejšího developera Donalda Trumpa. „Lidé si nepamatují, co říkáte, ale nikdy nezapomenou, co z vás cítí,“ řekl hlasatel v roce 2016.



„Jestliže se lidé díky Trumpovi cítí sebevědomě a šťastně, jestliže se díky němu cítí, jako že jsou něčeho součástí a že tahle země má za jeho vedení šanci – k čertu s tím, co říká, nebude na tom záležet,“ předpověděl.

Rush Limbaugh se ve světě rádiového hlasatelství pohyboval od pozdních 60. let. Masové popularity však dosáhl až po roce 1987, kdy Federální komise pro komunikaci zrušila zákon o mediální vyváženosti. Výsledkem bylo, že americká média v zásadě opustila snahu o objektivní zpravodajství a rozdělila se na konzervativní a liberální scénu. Zatímco televiznímu vysílání a tištěným novinám jednoznačně dominují liberálové, rozhlas a podcasty jsou tradiční baštou konzervativců.