Zemřel ‚Šílený‘ Mike Hughes, který tvrdil, že je Země placatá. Zabil se při startu rakety

Hughes věnoval vývoji, sestavení a testům své rakety několik posledních let. Stroj vznikl svépomocí na dvorku jeho domu, utratil za něj kolem 18.000 dolarů (přes 400.000 korun). Jeho úsilí dokumentovala i americká televizní stanice Science Channel, která jej zařadila do chystaného projektu nazvaného Homemade Astronauts (Astronauti podomácku).



Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f