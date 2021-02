Zemřel stoletý britský veterán Moore, který proslul svou charitativní sbírkou během pandemie

Londýn Ve věku sta let v úterý zemřel britský veterán druhé světové války Tom Moore, který se proslavil charitativní sbírkou na podporu zdravotnického systému. S odvoláním na Mooreovu rodinu o tom informovala agentura Reuters. Stoletý veterán, kterého loni královna Alžběta II. pasovala na rytíře, byl v neděli hospitalizován kvůli nákaze koronavirem.

„S velkým zármutkem oznamujeme úmrtí našeho drahého otce, kapitána sira Toma Moorea,“ uvedly v prohlášení dcery zesnulého muže, který za druhé světové války sloužil v Barmě, Indii i na Sumatře.



Moore se stal v posledním roce britským národním hrdinou. Loni v dubnu se rozhodl uspořádat sbírku na pomoc britskému zdravotnickému systému NHS, který se potýkal s první vlnou epidemie covidu-19. Slíbil, že denně ujde desetkrát 25 metrů z jedné strany své zahrady na druhou a do svých stých narozenin, které oslavil 30. dubna, vzdálenost přejde celkem stokrát. Původně chtěl vybrat touto akcí tisíc liber. Nakonec shromáždil 33 milionů liber (zhruba 970 milionů Kč).

Tom Moore následně se zpěvákem Michaelem Ballem nahrál verzi písně You’ll Never Walk Alone, jejíž výtěžek rovněž putoval na podporu zdravotníkům. Napsal autobiografii, pomohl zřídit nadaci a v červenci byl královou Alžbětou II. povýšen do rytířského stavu.

„Poslední rok života našeho otce byl vskutku pozoruhodný,“ uvedly Mooreovy dcery Hannah a Lucy v prohlášení. „V posledních dnech hodně mluvil o uplynulých dvanácti měsících a o tom, jak se cítí být hrdý, že zanechá odkaz v podobě nadace,“ dodaly.

Británie nyní očkuje proti covidu-19 seniory. Moore ale podle rodiny vakcínu nedostal, neboť bral léky na zápal plic.

Soustrast rodině zesnulého veterána vyjádřila už mimo jiné britská královna Alžběta II. či ministr zdravotnictví Matt Hancock.