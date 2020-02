Zemřel otec zkratek CTRL+C a CTRL+V. Počítačovému vědci Larrymu Teslerovi bylo 74 let

New York Ve věku 74 let zemřel tento týden počítačový vědec Larry Tesler. Mimo jiné se zasloužil o to, že v počítačích existuje oblíbená funkce „vyjmout, kopírovat, vložit“, anglicky „cut, copy and paste“, což usnadnilo práci s počítačem - nakonec především přes známé zkratky CTRL+C a CTRL+V. Oznámila to ve čtvrtek BBC. Tesler pracoval pro mnoho velkých technologických firem, včetně Applu.

Tesler studoval Stanfordovu univerzitu. Po ukončení studií se zaměřil na design uživatelského rozhraní, tedy to, co dělá počítačové systémy uživatelsky přívětivější. V Silicon Valley začínal pracovat počátkem 60. let, tedy v době, kdy nebyly počítače většině lidí přístupné. Díky jeho inovacím se podařilo rozšířit jejich využití.

Tesler začínal ve výzkumném centru Xeroxu, než ho přilákal Steve Jobs do společnosti Apple, kde Tesler strávil 17 let. Po odchodu z Applu zřídil vzdělávací start-up a krátce pracoval také v Amazonu a Yahoo. Nejslavnější Teslerova inovace - tedy funkce vyjmout, kopírovat, vložit - byla zřejmě založena na staré metodě editace, kdy lidé fyzicky odstřihli část tištěného textu a nalepili jinam. Funkce byla poprvé začleněna do softwaru firmy Apple v počítači Lisa v roce 1983 a v původním Macintoshi, který byl uveden na trh o rok později. Tesler také v počítačových systémech prosazoval nemodální rozhraní, které v té době nebylo běžné. Hlavní myšlenou nemodálního rozhraní je, že všechny činnosti jsou uživatelům dostupné po celou dobu. Modální rozhraní naopak vyžaduje, aby uživatel přepínal do určitých režimů, aby mohl danou akci učinit.