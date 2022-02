Zemřel vynálezce šabatových výtahů. Bannettovi bylo 100 let

Nejslavnějším Bannettovým vynálezem je tzv. šabatový výtah, který pracuje ve speciálním a automatickém režimu (například zastavuje se na každém patře), aby uspokojit židovský zákon, který požaduje, aby se Židé zdrželi provozu elektrických spínačů během šabatu, což je den odpočinku pro lid Izraele.

Jeho druhý nejslavnější počin umožňuje potomkům rodu Kohenim (kněžský kmen Lévi, kam patřil Mojžíš i jeho bratr, první židovský velekněz Áron) pohybovat se v nemocnici bez toho, aby se neoctli v jednom prostoru, kde se nacházejí mrtvoly. Kohen se totiž nesmí znečistit dotekem mrtvoly ani místem, kde jsou mrtvá těla přechovávána. Bannett si svoje vynálezy nedal patentovat, protože jeho cílem bylo, aby posilnil dodržení šabatu a tím pomáhal svému lidu.

Pašoval radarové a letecké součástky

Narodil se v USA v říjnu 1921 a jeho nadání se projevilo už tím, že maturoval v šestnácti letech a potom na univerzitě studoval matematiku a fyziku. Během druhé světové války učil používat radar nejen vojáky americké armády, ale i bojovníky Hagany (podzemní židovské ozbrojené složky působící na území Palestiny v době britského mandátu během let 1920 až 1948), kteří jezdili do USA kvůli výcviku.

Později pašoval radarové a letecké součástky do Izraele, údajně i komponenty používané v letadle typu Mustang P-52, ale poté, co jeho činnost odhalila FBI, musel ze Spojených států odejít. Se svojí ženou a dvěma dětmi se v roce 1949 vystěhoval do Izraele, kde věnoval technologickému výcviku vojáků, vyvíjel různé přístroje pro vojenské účely a jeho rady využívaly i tajné služby. Jeho koníčkem však bylo využívat moderní technologie k tomu, aby dodržení šabatu bylo možné v co největší míře.

„Můj děda byl velmi zvláštní člověk. Udělal pro bezpečnost a vybudování Izraele strašně moc. Pro něj bylo nejdůležitější sladění Tóry (knihy židovské doktríny – pozn. red.) a moderního světa,“ vzpomínal na Banneta jeden z jeho vnuků Amichaj Bannett.

„David byl mimořádně talentovaný inženýr s pevnými morálními zásadami. Byl odhodlaný, houževnatý a skromný. Měl jsem to štěstí učit se od něj,“ říkal ve své vzpomínce na vynálezce rabín Menachem Perl, ředitel institutu Zomet, která je izraelská high-tech organizace specializující se na sladění technologií s halachou, což je souhrn židovského náboženského práva, včetně biblického (613 přikázání), zvyků a tradic.