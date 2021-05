Zemřel William Shakespeare, první očkovaný muž proti covidu. Půl roku po injekci podlehl mrtvici

Coventry Jméno William Shakespeare se zapsalo do dějin hned dvakrát. Poprvé v 17. století díky věhlasnému básníkovi a dramatikovi, podruhé před půl rokem. Tehdy se umělcův 81letý jmenovec stal druhým britským občanem, který dostal injekci vakcíny proti onemocnění covid-19. Ve středu však zemřel na mrtvici.

„Je to zásadní okamžik,“ řekl Shakespeare v pořadu Good Morning Britain 8. prosince loňského roku potom, co dostal první dávku očkování. „Může nám to změnit život,“ dodal. Vakcínu si pochvaloval, dle slov manželky Joy povzbuzoval sousedy, aby se rovněž nechali očkovat.

Ve středu americký list New York Times zveřejnil smutnou zprávu, Angličan přezdívaný Bill zemřel potom, co byl hospitalizovaný kvůli mrtvici. Skonal symbolicky v univerzitní nemocnici ve městě Coventry, kde obdržel i očkování. „Byl na sebe moc hrdý,“ sdělila novinářům Billova družka. „Miloval to, že měl na lidi skrz média pozitivní vliv,“ dodala. Rodina uvedla, že si má svět Billa pamatovat nejen kvůli jeho jménu, ale i jako skvělého fotografa a milovníka jazzu.

Prvním člověkem v Británii, který vakcínu obdržel, byla 90letá Margaret Keenanová ze Severního Irska. Od té doby dostalo injekci podle stanice BBC dalších 38 milionů Britů. Nyní je očkování v zemi k dispozici pro všechny obyvatele nad 30 let. „Největší pocta Billovi je se nechat očkovat,“ uvedl Shakespearův blízký přítel.