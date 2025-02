Zemřela Ruska, která na Rudém náměstí protestovala proti srpnové invazi

Bajevová se narodila 7. února 1947 v tehdejším Sovětském svazu. V 60. letech minulého století se zapojila do disidentského hnutí, kvůli čemuž ji vyloučili z univerzity. Poté se dostala do Ústavu historie a archivnictví, pak ale přišel 21. srpen 1968 a invaze do Československa.

O čtyři dny později se proti ní vydali na Rudé náměstí v Moskvě protestovat filolog a anglista Viktor Fajnberg, lingvista Konstantin Babickij, básník Vadim Delone, dělník Vladimir Dremljuga, fyzik Pavel Litvinov, básnířka a překladatelka Natalja Gorbaněvská a lingvistka Larisa Bogorazová. Přidala se k nim i Bajevová, které bylo tehdy jednadvacet let.

„Intuitivně jsem pochopila, že došlo k násilí, že se moje země opět stává četníkem Evropy. A také jsem věděla, že jdou moji přátelé. Šla jsem s přáteli,“ řekla později podle Memorialu Bajevová ke své účasti na protestní akci.

Skupina na Rudém náměstí rozvinula transparenty s hesly „Za vaši i naši svobodu!“, „Ať žije svobodné Československo!“, „Hanba okupantům“, „Svobodu Dubčekovi!“ nebo „Ruce pryč od Československa!“. Protest trval několik minut, načež demonstranty napadl dav kolemjdoucích a policisté. Následovalo pronásledování v podobě vězení nebo nuceného pobytu v psychiatrických léčebnách. Bajevová to odnesla vyhazovem z Ústavu historie a archivnictví.

„Při výslechu na policii uvedla, že se na demonstraci ocitla náhodou (přesvědčili jí ostatní účastníci, aby to řekla. Usnadnilo to, že neměla plakát) a v důsledku toho byla propuštěna,“ píše Memorial. V srpnu 1969, v den prvního výročí invaze, podepsala Bajevová prohlášení proti vstupu vojsk varšavské smlouvy do Československa. Bezpečnostní složky ji několikrát zatkly a vyslýchaly. V roce 1992 se přestěhovala do Spojených států, odkud se později vrátila do Moskvy.

Litvinov, Fajnberg a Bajevová v červnu 2018 převzali za všech „osm statečných“ v Praze od tehdejšího ministra zahraničí Martina Stropnického cenu Gratias agit za šíření dobrého jména Česka v zahraničí. Naživu je dnes podle dostupných informací pouze Litvinov, kterému je 84 let. Fajnberg zemřel v roce 2023, Dremljuga v roce 2015, Gorbaněvská v roce 2013, Bogorazová v roce 2004, Babickij v roce 1993 a Delone v roce 1983.