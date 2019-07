Žena mu oznámila rozvod v den prezidentské debaty. Francouzi hltají Sarkozyho knihu ‚Vášně‘

PAŘÍŽ/PRAHA O paměti francouzského exprezidenta Sarkozyho je velký zájem. Dominují prodeji napříč žánry, a to ]především díky detailům z osobního života, jichž je v knize požehnaně.

„Bylo by málo, kdybych řekl, že mě přístup Cécilie zaskočil. Nic jsem nečekal, nic jsem nechápal. Podrobil jsem se, aniž bych měl kontrolu nad situací a každým dnem se mi vše zdálo méně pochopitelné,“ popsal bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy ve své nové knize, autobiografii Passions (Vášně).

Hovořil o momentu, kdy mu jeho někdejší žena Cécilia Attiasová oznámila, že se chce rozvést. Bylo to mezi prvním a druhým kolem prezidentských voleb v roce 2007 a na večer byla přichystána televizní debata.

V té době byli svoji devět let a měli syna Louise. Sarkozy ale nakonec v debatě nezaváhal, uspěl a ve volbách porazil soupeřku Ségolène Royalovou.

Cécilia Attiasová, Sarkozyho druhá žena

„Zpětně vidím, nakolik mohl můj rozvod destabilizovat Francii. A to nemluvě o deseti dnech v létě 2007 (kdy už byl Sarkozy prezidentem – pozn. red.), které jsem strávil v USA snahou zachránit manželství,“ konstatoval Sarkozy.

Autobiografie francouzského exprezidenta, která vyšla v zemi galského kohouta na konci června, se během týdne dostala do čela prodejů knih. Podle výstupu institutu GfK publikovaného v týdeníku Livres Hebdo dokonce dominuje veškerým prodávaným žánrům.

Vášně vyšly ve 200 tisících exemplářích a získaly si velkou pozornost médií ještě před vydáním, podobně jako v případě knihy vzpomínek bývalé manželky exprezidenta Françoise Hollanda Valérie Trierweilerové. Francouzi totiž vždy s nevídaným zájmem hltají veškeré pikanterie, které se kolem života prezidentů objeví. A Sarkozyho Vášně jsou protkané velice osobními informacemi.

Obrovské štěstí

Podobně obsáhle jako rozvod popisuje 64letý bývalý prezident i pozdější seznámení se zpěvačkou a modelkou Carlou Bruniovou. Právě to označuje jako nejvýznamnější událost ve svém životě. „S Carlou, to je vážné,“ napsal Sarkozy. „Měl jsem obrovské štěstí, že jsem ve svém věku poznal někoho, jako je ona.“

První dáma Francie Carla Bruniová-Sarkozyová se poprvé po porodu objevila na veřejnosti.

Exprezident v pamětech vypráví, jak se setkal s bývalou modelkou v listopadu 2007 na večeři, kterou pořádal politický poradce a podnikatel Jacques Séguéla. „Zeptala se mě, jestli jsem přijel z Lucarne. Zmateně jsem odpověděl: ‚To jste si musela splést s Lanterne, což je venkovská rezidence prezidenta.‘ Pak jsme propukli v smích,“ vzpomíná Sarkozy na první konverzaci s Bruniovou, kterou byl prý naprosto okouzlen.

„Byl jsem uchvácen její elegancí, laskavostí a půvabem. Jiskřilo to mezi námi od první sekundy,“ konstatuje exprezident s tím, že celý večer strávili jen společným hovorem. „Okolní svět neexistoval. Neměl jsem, co bych si řekl s hostiteli, ještě méně s dalšími hosty. Nechtěl jsem být nezdvořilý, ale nešlo to jinak. Jako bychom se znali od nepaměti.“

Byl jsem tahán, vláčen i nošen

Kniha ale popisuje i značnou část jeho politické kariéry – třeba začátky jeho politické dráhy, která podle knihy odstartovala v roce 1975 na jedné schůzi tehdejší strany Sdružení pro republiku (RPR) v Nice a setkáním s tehdejším premiérem Jacquesem Chirakem v Matignonském paláci.

„Beze vší pochybnosti jsem chtěl jen oslnit Jacquese Chiraka!“ připustil Sarkozy. Dále vzpomíná na své působení v ministerských rolích. Vše však pouze z osobního pohledu. Zmiňuje, jak byl během prezidentské kampaně vyčerpán. „Byl jsem tahán, tlačen i nošen,“ píše Sarkozy. Své paměti „bez jízlivosti a zášti“ zakončuje v roce 2007, a své angažmá v roli prezidenta tak nehodnotí.

Sarkozyho Vášně vyšly v době, kdy prezident čelí obvinění, že se na počátku roku 2014 snažil ovlivňovat soudce, který se věnoval případu údajného nezákonného financování Sarkozyho předvolební kampaně Libyí v roce 2007.

Vyšetřovatelé Sarkozyho podezírají, že se snažil za nabídku lukrativního postu v Monaku získat od člena kasačního soudu Aziberta informace o nadcházejícím rozhodnutí tribunálu v kauze nelegálního financování kampaně. Vyšetřující soudci v tomto případě podezřelou komunikaci odhalili díky odposlechům.

Tomuto tématu se však v knize Sarkozy nevěnuje.