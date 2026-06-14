Jedná se o čtvrtý podobný incident za necelý měsíc.
Incident se stal před polednem místního času 30 metrů od pláže Coogee Beach na východě Sydney, kde žena plavala s dvěma dalšími lidmi a kde ji podle plavčíka napadl 3,5metrový žralok bílý.
Z vody ji pak vytáhli kolemjdoucí a poskytli jí první pomoc. Napadená, která utrpěla vážná zranění na pažích a nohou, byla následně vrtulníkem přepravena do nemocnice. Úřady z preventivních důvodů uzavřely několik pláží v oblasti.
Každoročně přibližně 20 útoků
„Ve vodě jsem viděla obrovskou kaluž krve a poté ženu, která jakoby naznačovala, že chce plavat. Hodně kolem sebe cákala. Pak se tam objevil vodák na kajaku, který se ji snažil vytáhnout,“ řekla svědkyně útoku Nicola Loganová.
Minulou sobotu zemřel na jihozápadě Austrálie potápěč poté, co jej u jihovýchodního pobřeží Perthu pokousal asi 4,5metrový žralok. Tato paryba také 24. května napadla v severoaustralském státě Queensland rybáře, který zraněním podlehl, stejně jako muž napadený 16. května západně od Perthu.
V Austrálii se každoročně stane přibližně 20 útoků žraloků, z nichž průměrně dva až tři jsou smrtelné. Loni při nich zemřelo pět lidí.
Na kontinentě bylo od roku 1791 zaznamenáno okolo 1300 incidentů s těmito predátory, z nichž více než 260 skončilo smrtí. Australští vědci se domnívají, že rostoucí teploty oceánů mění migrační vzorce žraloků, což by mohlo přispět k nárůstu počtu útoků.
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20. ledna 2026