Žena z Virginie se nechala pohřbít i se svým zdravým psem, jeho uspání bylo legální

Richmond (USA) Žena z amerického státu Virginie do závěti napsala, že chce být zpopelněna a pohřbena se svou milovanou fenou Emmou. Přání se jí po smrti splnilo, když eutanazii zdravé feny nedokázali zabránit ani pracovníci místního útulku, kteří by Emmě podle svých slov dokázali najít nový domov. Uspání zdravého zvířete ve Virginii přitom není nelegální. Zákony nicméně zakazují pohřbívání zvířat na stejném hřbitově s lidmi.

Fena křížence plemene shih-tzu dorazila do chesterfieldského útulku 8. března po smrti její majitelky s jasně určeným osudem: měla být zpopelněna a pohřbena společně se svou majitelkou. A to i přesto, že byla zcela zdravá. „Byl to pes, kterému bychom snadno našli nový domov,“ řekl podle serveru americké televizní stanice NBC ředitel útulku v Chesterfieldu Carrie Jones.

Zaměstnanci útulku se snažili lidi, kteří měli pod správou ženin majetek, přesvědčit, aby psa nechali naživu. „Nakonec 22. března přišli a psa si vzali,“ dodal Jones s tím, že situace zaměstnancům „zlomila srdce“.

Blízcí zemřelé ženy převezli Emmu k místnímu veterináři a nechali ji uspat. Následně byla zpopelněna v richmondském krematoriu pro zvířata. „Není legální zpopelněné ostatky zvířate umístit do schránky a pohřbít je,“ řekl ředitel Virginijské asociace pracovníků pohřební služby Larry Spiagi.

Proti zákonům Virginie však není nechat uspat zdravé zvíře. Formálně je totiž majetkem vlastníka, a ten se proto může rozhodnout, co se s ním stane. Mnoho veterinářů však odmítne eutanazii zdravého zvířete vykonat. Podle serveru NBC není snadné najít veterináře, který psovi bezdůvodně smrtící injekci podá.

„Vždy když čelíme nutnosti uspat zvíře, je to velmi emocionální situace. Vždy řešíme, že musíme jednat eticky,“ řekl NBC veterinář Kenny Lucas. Podle serveru už nejméně jeden zákonodárce usiluje o změnu legislativy tak, aby už nebylo možné zdravé mazlíčky legálně zabíjet.