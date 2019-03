Pepřový sprej na genitáliích. Youtuberce se stamilionovou sledovaností hrozí přes 50 let vězení za brutální týraní dětí

NEW YORK Machelle Hobsonové, ženě, která podle policie brutálním způsobem týrala svých sedm adoptovaných dětí kvůli videím na Youtube, hrozí nejméně 50 let za mřížemi. Podle serveru CNN čelí dohromady 30 obviněním z týrání či zneužívání adoptovaných dětí. Prokurátor uvedl, že je možné že počet těchto obvinění ještě vzroste a trest tak bude vyšší. Hobsonová v pátek u soudu řekla, že je nevinná.

Kromě Hobsonové byli podle CNN obžalováni zároveň i její dva synové, kteří čelí obviněním z toho, že činnost své matky nenahlásily, i když o ní podle žalobců museli vědět. Oba se dokonce objevili v některých videích na youtubovém kanále Fantastická dobrodružství.

Ten provozovala Hobsonová a její adoptivní děti v něm obvykle ztvárnily superhrdiny, plnící různé úkoly. Videa dosahovala až 250 milionů zhlédnutí a kanál měl milion odběratelů. Žena videa s titulky Podlaha je láva nebo Uteč chůvě sdílela většinou jednou týdně. Každé video bylo zhruba patnáct minut dlouhé. Snažila se vytvořit dojem dokonalé domácnosti, v níž jsou děti superhrdinové. Realita však byla zcela odlišná.

Pokud některé z dětí například zapomnělo repliku nebo se odmítlo natáčení zúčastnit, přišel trest v podobě postříkání pepřovým sprejem či zavření na dlouhé dny do skříně. Na týrání úřady upozornila biologická dcera Hobsonové.

„Jedno z dětí se mi svěřilo, že je dlouhodobě týráno,“ řekla pro CNN dospělá dcera, která na problém upozornila. Domovní prohlídka proběhla 13. března. Během kontroly bylo podle dokumentů sociálních pracovníků nalezeno jedno dítě ve skříni a zbylých šest dětí vypadalo velmi podvyživeně. „Měly bledou pleť a tmavé kruhy pod očima. Děti také dokola opakovaly, že mají žízeň a hlad,“ tvrdí sociální pracovníci.

„Několik dní jsem byl v šatní skříni, neměl jsem žádné jídlo ani pití a nemohl jsem si dojít ani na záchod,“ popisuje chlapec ve výpovědi. „Pepřovým sprejem mě matka stříkala po celém těle. Na denním pořádku byly také výprasky, nucené koupání v ledové vodě nebo stání v koutě několik hodin v kuse,“ popsalo další dítě.



Děti se ve výpovědích shodují v tom, že byly matkou neustále bity páskem a kartáčem. Jeden z chlapců policii také přiznal, že jeho adoptivní matka mu svírala penis nehty tak dlouho, dokud nezačal krvácet. Další dívka pak řekla, že ji matka postříkala pepřovým sprejem na intimních místech. Youtube videa i celý kanál po odhalení těchto praktik smazal.

Hobsonová přijela k soudu na kolečkovém křesle a řekla jen několik málo slov, mezi nimi však i to, že je nevinná, což tvrdí od začátku vyšetřování. Přiznala pouze, že když děti zlobily, dostaly menší výprask, ale nešlo prý o nic, co by mohlo naznačovat týrání.

Sedmačtyřicetiletá žena zůstává i nadále ve vazbě s možnou kaucí ve výši 200 000 dolarů (4,5 milionu korun). „Obvinění proti Hobsonové jsou děsivá,“ uvedl prokurátor s tím, že je možné, že množství konkrétních obvinění a tím i výše trestu se může ještě zvýšit. „Pořád máme před sebou dlouhé vyšetřování, spoustu dokumentů, které musíme projít.“