Na konferenci OSN v Ženevě se ani na třetí pokus nepodařilo zástupcům 185 zemí nalézt shodu a přijmout dohodu, která by omezila znečištění způsobené plasty. Podle agentury AFP to uvedla norská diplomacie. Podporu nezískalo ani kompromisní znění dokumentu, které bylo předloženo v noci.
Konference podle oficiálního termínu skončila ve čtvrtek, ještě během noci však byl předložen kompromisní a neúplný návrh textu úmluvy. Jednalo se o třetí návrh předložený na letošním ženevské jednání, které začalo 5. srpna.

Podle agentury AP nejnovější návrh neobsahoval požadavek zastropování výroby plastů, který prosazovalo na 100 zemí. Text uváděl, že současný vývoj je neudržitelný a že je nutné nalézt „globální koordinovanou odpověď, která by zastavila a zvrátila tyto trendy“. Další spory se pak vedly o možném omezení používání některých chemických látek.

„Úmluvy o znečištění z plastů v Ženevě nedosáhneme,“ uvedl v pátek ráno podle agentury AFP norský zástupce. Představitelé Indie a Uruguaye rovněž ohlásili, že v současné době není možné „nalézt konsenzus“. O krachu jednání informovaly i agentury Reuters a AP.

Letošní rokování v Ženevě následovala po loňských neúspěšných rozhovorech v Jižní Koreji. Podle agentury AFP v tomto okamžiku není jasné, jak budou rozhovory pokračovat.

Plasty ohrožují existenci některých mořských živočichů a mikroplasty se staly součástí potravního řetězce.
Vědci už odhalili mikroplasty v placentách těhotných žen, mateřském mléku, lidské krvi i v plicích.
Země začaly na jednáních OSN v Uruguayi diskutovat o budoucí globální smlouvě o plastech, která by snížila množství znečištění plasty. Některé doufají, že do roku 2040 zmizí plasty zcela. Mnoho států se vyslovilo pro omezení plastů, čímž chtějí tohoto cíle dosáhnout.
Podle Programu OSN pro životní prostředí se každou minutu do oceánu vysype ekvivalent jednoho popelářského vozu s plasty, což ohrožuje biologickou rozmanitost a poškozuje mořské ekosystémy, přičemž se očekává, že emise skleníkových plynů spojených s plasty dosáhnou do roku 2050 6,5 gigatun.
Při dosavadních jednáních se střetly dva bloky zemí, píše AFP. Evropská unie, Kanada a řada států z Afriky a Latinské Ameriky prosazovaly ambiciózní cíle, zatímco další země, mezi kterými byli výrobci ropy, silnější mezinárodní restrikce odmítaly. Tyto země podle AP chtějí, aby úmluva neobsahovala zastropování výroby plastů, ale více se zaměřila na lepší nakládání s plastovým odpadem.

Cílem dohody by mělo být omezení výroby plastů. Podle odhadů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se současná roční výroba do roku 2060 ztrojnásobí, pokud země nepřijmou závazná opatření. Stále nízká je pak na celosvětové úrovni recyklace plastů.

