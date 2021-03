Cestující v Uberu kašlaly na řidiče a strhly mu roušku. Jednu z podezřelých policie zatkla

„Čtyřiadvacetiletá žena byla zatčena v souvislosti s napadnutím, útokem chemikálií a porušením zákonů na ochranu zdraví a bezpečnosti. Další z cestujících prostřednictvím svého právního zástupce sdělila, že se brzy vydá úřadům a třetí žena dosud nebyla identifikována,“ uvedla pro The Washington Post policie.

An Uber driver was assaulted and coughed on by a maskless woman in San Francisco. He drove to a gas station so she could buy a mask. She refused, then began yelling. The attack was caught on his dashcam video. pic.twitter.com/SASeSOERy5