„Zesměšňování mírové věci“. Američané zkritizovali Rusko za použití orešniku

„Díky vedení (amerického) prezidenta (Donalda) Trumpa jsme k (mírové) dohodě blíže než kdykoli předtím od začátku války. Navzdory tomu Rusko podniklo další útoky proti Ukrajině, včetně odpálení své balistické rakety Orešnik schopné nést jaderné zbraně, která zasáhla na Ukrajině oblast u hranic s Polskem a Severoatlantickou aliancí,“ uvedla zástupkyně velvyslance USA při OSN Tammy Bruceová.
„To představuje další nebezpečnou a nevysvětlitelnou eskalaci, protože Spojené státy spolupracují s Kyjevem, dalšími partnery a Moskvou na ukončení války prostřednictvím vyjednané dohody,“ řekla.
„Obě strany by měly hledat způsoby, jak konflikt zmírnit, ale ruské akce hrozí rozšířením a zesílením války,“ dodala a obvinila Moskvu ze „zesměšňování mírové věci“.
Ruský útok poblíž polských hranic je „nebezpečný, ohrožuje regionální a mezinárodní bezpečnost a představuje vážné riziko eskalace a chybného odhadu,“ prohlásil britský zástupce James Kariuki. „Ukrajina tento poslední útok přežije, stejně jako mnoho dalších před ním. A pokud si prezident Putin myslí, že toto násilí odradí spojence Ukrajiny, mýlí se,“ zdůraznil.
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že raketa Orešnik nejnovější generace, použitá minulý pátek podruhé proti Ukrajině, zasáhla letecké opravny ve Lvově na západě Ukrajiny, kde se opravují stíhačky dodané západními státy a také vyrábějí drony dlouhého a středního doletu.
I další členové RB OSN odsuzovali masivní útoky Ruska z konce minulého týdne, které v ukrajinském hlavním městě zanechaly tisíce lidí bez topení. Lotyšská velvyslankyně Sanita Pavlutová-Deslandesová kritizovala tyto útoky uprostřed kruté zimy jako barbarské.
„Je důležité si všimnout znepokojivého trendu: čím více se blížíme míru a spravedlnosti, tím nestoudnějšími se ruské útoky a lži stávají,“ prohlásila. Obvinila Moskvu, že chce „otestovat hranice mezinárodního odhodlání“.
Masivní ruský útok na Kyjev z minulého pátku způsobil výpadky topení v téměř 6000 budovách v Kyjevě, uvedl starosta, který vyzval obyvatele, kteří tak mohou učinit, aby dočasně odjeli z města, ve kterém panují mrazy klesající až 15 stupňů pod nulu.
„To, co dnes vidíme, připomíná nejhorší precedenty v dějinách lidstva, kdy se zlovolné říše pokoušely zlomit odpor civilistů za pomoci chladu, hladu a tmy jako zbraní,“ prohlásil ukrajinský velvyslanec při OSN Andrij Melnyk a ruské metody označil za hodné středověku.
Ruský velvyslanec Vasilij Něbenzja veškerou kritiku odmítl a prohlásil, že ruská armáda neútočí na civilisty.