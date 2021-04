‚Zhul se a zabíjej, taková je spravedlnost,‘ stálo na transparentech. Francouzi protestovali proti antisemitismu

„Spravedlnost odpočívá v pokoji, stejně jako Sarah Halimiová! Zhul se a zabíjej, taková je spravedlnost! Bez spravedlnosti není republika!“ Takto zněla hesla na některých transparentech, s nimiž vyšly v minulých dnech do ulic Paříže, Marseille, Bordeaux, Lyonu a dalších měst po celé Francii desítky tisíc lidí. Protestovaly proti rozhodnutí Kasačního soudu v případu vraždy židovské lékařky Sary Halimiové z roku 2017. Podle rozhodnutí soudu nešlo o projev antisemitismu. Dle soudců nebyl útočník schopen rozpoznat následky svého jednání, byl pod vlivem drog.



Transparenty, které byly vidět na náměstí Trocadéro v Paříži, proto nešetřily ani představitele soudů a stát. „Je to neuvěřitelná nespravedlnost! Takové jednání je nepřípustné,“ rozhořčeně reagovala jedna z demonstrantek Jeanne. V neděli odpoledne přišla projevit svou nespokojenost proti rozhodnutí soudu i ignoranci některých státních představitelů.

Manifestace na náměstí s jedním z nejznámějších pohledů na Eiffelovu věž se zúčastnily tisíce lidí. Vše pod striktním dohledem policie. Přístupové ulice byly zatarasené pro vjezd aut, doprostřed se dostali jen pěší. Všichni museli absolvovat kontrolu tašek, batohů a sundat kabát nebo rozepnout bundu. Obavy na tomto shromáždění nebyly ani tak z covidu, jako spíš z teroristických útoků.

Vražda pětašedesátileté židovské lékařky a bývalé ředitelky jeslí, Sarah Halimiové, otřásla v dubnu 2017 Francií. Útočník Kobili Traoré se vloupal do jejího bytu, několikrát ji udeřil pěstí a přitom na ni křičel antisemitské nadávky a vyhrožoval zabitím. Ze svědectví sousedů také vyplynulo, že údajně několikrát opakoval verše z koránu. Traoré následně ženu vytáhl na balkon a odtud vyhodil ven. Sarah Halimiová pádu z třetího patra na místě podlehla.

Ihned po činu podle svědků křičel Traoré z balkonu: „Zabil jsem šejtana!“ (arabský výraz pro satana či démona) i „Alláhu akbar!“ Následně útočník proklamoval, že se jednalo o sebevraždu, že žena vyskočila sama, a hájil se svou neschopností uvažovat.

Po několika psychologických vyšetřeních rozhodl v polovině dubna tohoto roku Kasační soud v Paříži. Podle něj se nejednalo o projev antisemitismu. Kobili Traoré byl dlouhodobě závislý na drogách a i osudné noci jednal pod vlivem. Podle rozhodnutí soudu nebyl schopen rozpoznat následky svého jednání, a tak není trestně odpovědný.

„Samozřejmě že to byl projev antisemitismu,“ říká Diane, která přišla se svou přítelkyní na manifestaci. „Byl to útok proti ní, proti ženě i proti náboženskému vyznání.“ Ve Francii je přitom jedna z nejpočetnějších židovských komunit v západní Evropě. I 11. pařížský obvod, kde Sarah Halimiová bydlela, patří k těm s výraznou židovskou komunitou. Není ojedinělé, že synagogy kolem náměstí Bastilly jsou často pod policejní ochranou.

Incredible image: tens of thousands of French Jews and allies rally in Paris to demand justice for Sarah Halimi, a Jewish woman murdered in a brutal antisemitic attack in 2017, whose killer was deemed “not criminally responsible” because he’d been smoking marijuana. #SarahHalimi pic.twitter.com/9hZeoVjMWJ