Izrael se dme pýchou. Hokejové zlato na olympiádě trefil Žid

Izrael se sice nedá považovat za hokejovou mocnost, po úchvatném finále olympijského turnaje v Miláně se ovšem radují i v Tel Avivu. Američan Jack Hughes, který dal rozhodující gól proti nabušené Kanadě, je totiž židovského původu.
Zatímco pro Američany je hlavním hrdinou strhujícího finále brankář Connor Hellebuyck, Izraelci si všímají hlavně postavy Jacka Hughese. O zlaté trefě čtyřiadvacetiletého útočníka v neděli informovaly všechny izraleské weby a média: sice se narodil na Floridě a hraje za New Jersey Devils, ale je tak trochu „náš“, syn židovského národa.

„Můžete si udělat další čárku do seznamu: Židé ovládají banky. Židé ovládají média. Židé ovládají vlády. Židé ovládají svět. A teď... Židé ovládají i hokej,“ rýpnul si do antisemitských příznivců konspiračních teorií populární twitterový účet Mossad Commentary (s izraelskou tajnou službou nemá nic společného).

Tisková agentura JTA připomíná, že Jack Hughes pochází z židovské hokejové dynastie. Do finále se zapojil i jeho bratr Quinn, nejmladší bratr Luke také hraje za Devils. Máma Ellen Weinberg-Hughesová reprezentovala USA na mistrovství světa žen v roce 1992 a byla součástí trenérského týmu ženské reprezentace, která v Miláně také získala zlato.

Rodina dříve slavila svátek pesach a Jack v dospívání absolvoval obřad bar micva. Jeho zlatý gól v židovských komunitách po celém světě vyvolal vlnu hrdosti. „Hughes je prvním hokejistou v historii, který oslavil bar micva a vstřelil zlatý gól. Dost hustý!“ napsal portál The Hockey News.

