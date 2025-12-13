Na Západním břehu letos přibylo nejvíce židovských osad za osm let, říká OSN

Počet izraelských osad budovaných na okupovaném Západním břehu letos proti minulým letům výrazně narostl a je nejvyšší za sledované období od roku 2017. Podle agentury AFP to uvádí neveřejná zpráva OSN. Generální tajemník mezinárodního společenství António Guterres to ve zmíněném dokumentu odsoudil jako porušení mezinárodního práva, které ještě zhoršuje situaci Palestinců na území okupovaném židovským státem.

Letos bylo podle zprávy předloženo, schváleno či pokročila stavba 47 390 bytových jednotek v osadách na Západním břehu. Loni to přitom bylo 26 180 a průměr v letech 2017 až 2022 činil 12 800 bytů ročně.

„Odsuzuji nemilosrdnou expanzi izraelské kolonizace okupovaného Západního břehu, a také východního Jeruzaléma, která nadále přiživuje napětí, brání Palestincům v přístupu do jejich země a ohrožuje životaschopnost zcela nezávislého, demokratického, trvalého a suverénního Palestinského státu,“ uvedl Guterres ve zprávě, která je podle AFP určena pro členy Rady bezpečnosti OSN.

Izraelská vláda letos v srpnu definitivně odsouhlasila výstavbu nových osad v takzvané oblasti E1 nedaleko Jeruzaléma na Západním břehu. To odsoudily například státy Evropské unie, jejichž ministři na konci listopadu vyzvali izraelské osadníky k ukončení násilností v okupovaném regionu.

Na rozdíl od Pásma Gazy, kde se od příměří situace výrazně uklidnila, násilí na Západním břehu podle agentury Reuters přibývá, a to včetně útoků izraelských osadníků na tamní Palestince.

Podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) jen za říjen vedlo nejméně 260 útoků izraelských osadníků k poničení majetku či k obětem na životech. Tato agentura OSN zaznamenala v desátém měsíci roku nejvyšší počet útoků od začátku záznamů v roce 2006.

Izrael obsadil Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém spolu s Pásmem Gazy za šestidenní války v roce 1967 a od té doby rozšiřuje na Západním břehu osady, ačkoliv je to z hlediska mezinárodního práva nelegální.

