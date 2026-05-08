Zadlužené Zimbabwe vrací farmy bělochům, chce se vymanit z finanční krize

Autor: ,
  21:52aktualizováno  21:52
Zimbabwe vrátí 67 farem zabavených cizincům ze čtyř evropských zemí, na které se vztahují bilaterální investiční dohody. Oznámil to ministr zemědělství Anxious Masuka. Země se vstřícným gestem snaží napravit vztahy se Západem a zároveň bojovat s velkou zadlužeností.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
6 fotografií

Zimbabwe začalo zabavovat farmy vlastněné bělochy v roce 2000 za vlády prezidenta Roberta Mugabeho. Vláda tehdy tvrdila, že cílem je přerozdělení půdy černošskému obyvatelstvu a náprava nerovností ve vlastnictví půdy z koloniální éry. Zabavení více než 4000 farem však zničilo komerční zemědělství a vyvolalo kolaps měny v roce 2008. Zimbabwe od té doby bojuje s nedostatkem potravin.

Mugabeho nástupce, nynější prezident Emmerson Mnangagwa se snaží obnovit vztahy se západními zeměmi, které na Zimbabwe uvalily sankce kvůli zabavování půdy a kvůli obviněním z porušování lidských práv. Vrácení části půdy představuje jeden z kroků, jimiž chce vláda podpořit jednání o úlevách při splácení dluhů. Konkrétně se to týká Dánska, Švýcarska, Německa a Nizozemska.

Zahraniční dluh země dosáhl v září 2025 částky 13,6 miliardy dolarů (280 miliard Kč). Věřitelé podmiňují případné úlevy reformami, mezi nimiž figuruje i vyřešení sporů o půdu.

Zmíněné evropské státy patří do skupiny západních zemí, které se Zimbabwe jednají o dluhových úlevách, a současně patří mezi významné dárce pomoci. Mezinárodní měnový fond (MMF) pro zemi schválil desetiměsíční program monitorovaný svými experty, který má zemi pomoci vytvořit záznam o ekonomických reformách. Program však nepřináší přímou finanční pomoc.

Mnangagwa, dlouholetý spojenec Mugabeho, který svého předchůdce nahradil po převratu v roce 2017, uzavřel v roce 2020 dohodu o kompenzacích ve výši 3,5 miliardy dolarů (asi 72 miliard Kč) s přibližně 4000 bělošskými farmáři. Jeho vláda s nedostatkem peněz však dosud nedokázala vyplatit významné částky.

Vstoupit do diskuse

Zadlužené Zimbabwe vrací farmy bělochům, chce se vymanit z finanční krize

Zimbwawský farmář Robert Smart dostal svou půdu zpět již v roce 2017, krátce...

Lehečka a Bartůňková jsou ve třetím kole, Muchová a Kopřiva v Římě dohráli

Jiří Lehečka se natahuje po míčku ve čtvrtfinále turnaje v Madridu.

Trump oznámil třídenní příměří ve válce Ruska a Ukrajiny. Dohodu potvrdila i Moskva

Americký prezident Donald Trump opouští Bílý dům ve Washingtonu, aby se vydal...

Fico je v Moskvě, kde se sejde s prezidentem Putinem. Blíží se konec války, řekl

Rusko si připomíná konec Velké vlastenecké války, tedy 80. výročí porážky...

Bude to hit jako Waka Waka? Shakira nazpívala oficiální píseň pro MS ve fotbale

Kolumbijská zpěvačka Shakira.

Útokem na Hartovu trofej. Třemi uchazeči jsou McDavid, MacKinnon a Kučerov

Zleva Nikita Kučerov, Nathan MacKinnon a Connor McDavid

Labouristé ve Walesu utrpěli porážku, Reform UK v Anglii získala přes 1000 míst

Předseda britské strany Reform UK Nigel Farage reaguje při setkání s nově...

Poslední slovo

Dva Indové na trávníku aneb Jak britské ministerstvo vnitra nepomáhá přistěhovalcům, co touží odjet domů

Iva Pekárková.

V Českém Švýcarsku zůstává uzavřená jen oblast, kde hořelo. Hasiči místo stále kontrolují

Cedule o zákazu vstupu na cestu u požářiště, kterou instalovali strážci...

Prezidenta rozladilo, jak se Babiš zpozdil. Nejsem Pavlův podřízený, řekl premiér

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Obří pokuta pro kohouty z Realu. Valverde i Tchouaméni zaplatí půl milionu eur

Federico Valverde a Aurélien Tchouaméni.

Nehoda auta zkomplikovala dopravu na dálnici D8, dva lidé skončili v nemocnici

Havárie osobního vozidla omezila provoz na dálnici D8 na 21 km ve směru Ústí...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.