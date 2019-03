ŽIVĚ: Slovensko bude mít první prezidentku. Hledejme, co nás spojuje, vyzývá Čaputová po volbách

Bratislava Slováci v sobotu ve druhém kole prezidentských voleb rozhodli, že se příští hlavou státu stane právnička Zuzana Čaputová. Po sečtení více než osmdesáti procent volebních okrsků uznal protikandidát, místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič, porážku. Své sokyni a budoucí první prezidentce Slovenska v historii poslal kytici. Na oficiální vyhlášení výsledků voleb se stále čeká.



Sečteno je 94,68 % volebních okrsků. Zuzana Čaputová má momentálně 58,20 % hlasů, Maroš Šefčovič 41,79 %.

Podle prvních průzkumů zvěřejněných těsně po uzavření volebních místností je favoritkou Zuzana Čaputová. V průzkumu agentury Focus, která sbírala data ve čtvrtek a v pátek pro televizi Markíza, Čaputovou podporovalo 55,2 procenta dotázaných, místopředsedu Evropské komise Šefčoviče zbylých 44,80 procenta.

Agentura Median SK v průzkumu pro veřejnoprávní Rozhlas a televizi Slovenska dává Čaputové 60,5 procenta a Šefčovičovi 39,5 procenta. Výsledky anket zveřejnily televize po skončení dnešního druhého kola voleb hlavy státu.

Slovenský zákon zakazuje v období sedmi dnů před druhým kolem prezidentských voleb i v den samotného hlasování zveřejňovat výsledky průzkumů.

Voliči svůj hlas mohli odevzdat do 22:00. Pokud bude Čaputová zvolena prezidentkou, stane se první ženou v čele Slovenska.



Dopoledne se voleb zúčastnil Šefčovič, jakož i úřadující prezident Andrej Kiska a premiér Peter Pellegrini. Po čtvrté hodině odpoledne byla volit i Čaputová.

„Udělejme si čas na mimořádně důležité volby i v takovýto krásný den. Budoucí prezident nebo prezidentka potřebuje silný mandát. Každý hlas je důležitý, každý hlas rozhodne,“ napsal na sociální síti Kiska, který se o znovuzvolení neucházel a který v kampani podpořil Čaputovou.

Voliče k účasti na hlasování vybídl i Pellegrini. „Ať má budoucí prezident co nejsilnější mandát od občanů. Už nyní se těším na naší budoucí spolupráci,“ uvedl Pellegrini, který je také místopředsedou nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie, jež v prezidentských volbách podporuje Šefčoviče.

Čaputová se voleb zúčastnila odpoledne. „Protože už jsme zůstali jen dva kandidáti, tak se hlasy rozdělují mezi oba, takže očekávám těsnější výsledek. Uvidíme, v čí prospěch to bude,“ prohlásila před novináři. „Jsem ráda, že za sebou mám kampaň, trvající v mém případě deset měsíců, a zbytek je na samotných občanech,“ řekla.



Slovenské úřady zatím nehlásily žádné vážnější problémy, které by ovlivnily průběh hlasování. První kolo voleb prezidenta poznamenal zejména incident v jedné obci na východě země, kde opilý zastupitel odcizil volební urnu a hlasovací archy vysypal na ulici. Volební místnost tam kvůli tomu zavřela až necelou hodinu před půlnocí, což způsobilo i posunutí začátku zveřejňování dílčích výsledků hlasování.

