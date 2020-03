Pan a paní Conwayovi stojí na opačných pólech. On nenávidí Trumpa, ona mu věrně radí

WASHIGTON/PRAHA U Conwayových je domácnost rozdělená. Ona je loajální poradkyní prezidenta Trumpa. On je jeden z nejvýraznějších konzervativních kritiků prezidenta a lituje, že svou ženu s Trumpem seznámil.

Mohl to být příběh kteréhokoliv jiného manželství – partneři, kteří ze sebe navzájem šílí, ale zůstávají spolu po 20 let. Manželé Conwayovi jsou, stejně jako zbytek USA, rozděleni prezidentstvím Donalda Trumpa. Sdílí střechu, přestože žijí v jiných táborech.

„Milují se, navzájem rozčilují, mluví o sobě za zády toho druhého,“ napsal o nich v roce 2018 novinář deníku The Washington Post Ben Terris, který měl možnost nahlédnout do jejich kuchyně.



Conwayovi mají čtyři děti – patnáctiletá dvojčata George a Claudii, jedenáctiletou Charlotte a desetiletou Vanessu. Dům v luxusní washingtonské vile sdílí ještě se dvěma psy – Skipperem a Bonnie.

Kellyanne Conwayová se Stevem Bannonem

Do zájmu médií se manželé dostali již mnohokrát. George byl od devadesátých let špičkovým právníkem v New Yorku, zatímco hvězda Kellyanne teprve stoupala. Dnes je jako hlavní strategická poradkyně prezidenta Trumpa jednou z nezapomenutelných osobností v amerických médiích. Conwayová má totiž dar, na který je pyšný i její manžel.

Dar ohýbat pravdu

Dokáže každou debatu otočit. Dokáže uhýbat tématům i otázkám a je doslova noční můrou pro novináře, kteří chtějí více informací o prezidentových záměrech. Když prezident v roce 2017 tvrdil, že na jeho inauguraci bylo nejvíce lidí v historii (což nebyla pravda), Kellyanne šla do televize NBC a řekla, že Bílý dům pouze disponoval „alternativními fakty“.

Předtím, než Kellyanne začala pracovat na volební kampani Donalda Trumpa, měla svůj vlastní byznys. Manžel ji v podnikání podporoval, přestože vydělával dost peněz, aby uživil celou rodinu sám. Kellyanne nakonec své podnikání opustila a zapojila se do prezidentské kampaně senátora Teda Cruze, ve které žádala, aby Trump zveřejnil svá daňová přiznání.

Nakonec přestoupila do vítězné kampaně a dnes je se jménem Trump spojená stejně jako jeho rodina. Je jedním ze čtyř lidí, kteří zůstali v Bílém domě od počátku Trumpova prezidentství.

Právě Donald Trump je však předmětem hlavních sporů mezi manželi. George Conway totiž začal před dvěma lety prezidenta veřejně kritizovat. Tehdy měl jen pár tisíc followerů na Twitteru. Když ale manžel prezidentovy pravé ruky začal sdílet kritické články a sepsal několik prvních názorových textů pro deník Washington Post, stal se virální senzací. Počty jeho sledovatelů vystřelily vzhůru a dnes jich má již úctyhodných 956 tisíc.

Trump je kriminálník

„Kdyby moje žena byla poradkyně šéfa Pepsi a já s ním měl problém, jednoduše bych pil kokakolu a mlčel. Kdyby byl jen průměrný nebo špatný prezident, mlčel bych. Ale tohle je mnohem odlišnější,“ uvedl Conway, který ve svých názorových textech nazval prezidenta „šílencem“, „kriminálníkem“ i „patologickým lhářem“.

Prezidentova poradkyně Kellyanne Conwayová na banketu v Buckinghamském paláci

Conway měl přitom po roky s Trumpem dobrý vztah a koneckonců právě on Kellyanne s budoucím prezidentem seznámil. Je republikán, a dokonce se o něm spekulovalo jako o možném ministrovi spravedlnosti. George však nakonec nabídku odmítl a proti prezidentovi se postavil.

Ve snaze porazit Trumpa v podzimních volbách podle deníku The New York Times vytvořil společně s dalšími konzervativci think tank Lincoln Project, a dokonce v posledních týdnech přispěl tisíce dolarů na kampaň demokratického kandidáta Joea Bidena.

Mnozí Američané tak dumali nad tím, jak Kellyanne a George dokážou žít v jedné domácnosti, když jeden chodí pravidelně do nedělních debatních pořadů prezidenta obhajovat a druhý jej pravidelně kritizuje.

„Mám pocit, že v něm je část, která si myslí, že jsem ho vyměnila za Donalda Trumpa,“ řekla poradkyně o svém muži pro Washington Post. „To je ale směšné. Jedno je má práce a druhé je mé manželství.“