Život ve Wu-chanu se vrací do běžných kolejí, čínská vláda ale i nadále zadržuje občanské novináře

Média upozornila, že Čína zadržuje občanské novináře, kteří kritizovali postup místní vlády během pandemie. Peking se podle kritiků snaží kontrolovat informace o šíření koronaviru, který se před půl rokem poprvé objevil právě ve Wu-chanu.



Jedna oslovená žena se v reportáži NYT těší z otevřené čajovny a z toho, že přibylo dopravy. Druhý odešel se ženou a malých synem z města před jeho hermetickým uzavřením a neplánuje se tam vrátit. Třetí se vyrovnává se smrtí matky, která se nakazila koronavirem. Poslední žena pak zachovává při procházkách se synem bdělost.

V pátek list Financial Times upozornil, že Čína zadržuje občanské novináře, kteří v souvislosti s pandemií poukazují na bezpráví. Naposledy byla v polovině května zadržena 37letá Čang Čan, bývalá právnička, která dva dny předtím prostřednictvím platformy YouTube uvedla, že lidská práva jsou omezována i po konci karantény. O situaci ve městě podávala zprávy od února. Přístup vlády, která podle ní zkresluje počty nakažených a obětí, kritizovala.

V jiném videu Čang tvrdí, že lidé ve Wu-chanu se nemají dobře a většina z nich vlivem propagandy komunistické strany věří, že virus přišel ze Spojených států. Uvádí příklad, že jeden muž se ji dokonce snažil přesvědčit, že ve Wu-chanu nikdo s nemocí covid-19 nezemřel.

Státní moc ženě připisuje, že „vyhledává spory a podněcuje problémy“. Její přátelé se později dozvěděli, že je držena v Šanghaji. Před ní byli zadrženi nejméně tři další občanští novináři.

„Vláda se snaží kontrolovat oběh informací a vybudovat svůj narativ, který skrývá přečiny vlády,“ konstatovala badatelka Dorian Lauová, která v Hongkongu pracuje pro Amnesty International.

Místní úřady se kvůli novým ohniskům nákazy rozhodly v polovině května otestovat na koronavirus do deseti dní všechny obyvatele. Vyloučeni byli ti, kteří test postoupili v předchozích sedmi dnech, a děti do šesti let. Do 24. května bylo provedeno devět milionů testů, z nichž bylo ke stejnému datu zpracováno 6,57 milionu. V tu chvíli úřady narazily jen na 200 nových případů nákazy.

At #Wuhan’s Sanmin Community, where several new cases were reported on May 9 and May 10, steel panels were nailed together at the community entrance to #lock all residents inside. pic.twitter.com/XyMdqfVQCY