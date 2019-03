Žízniví ‚Caraceňos‘ bojují o vodu. Mnozí využívají nedalekých horských pramenů

Caracas Modrý plastový kontejner, známý ve Venezuele jako botellón, se v posledních dnech stal vizuální součástí zdejších ulic. Obyvatelé metropole Caracasu podobně jako Venezuelané po celé zemi tahali kontejnery, které pojmou maximálně 20 litrů vody, k řekám, lesnatým stráním či k prosakujícímu potrubí kanálů.

Caraceňos nejčastěji mířili k úpatí horského masivu Ávila, který Caracas obepíná, a své kontejnery plnili vodou z tamních pramenů, jež stékají až k hranicím města. Tvořily se zde kilometrové fronty lidí, kteří si nemohli dovolit za botellón platit.

Kontejner plný vody v těchto dnech stojí 4500 bolívarů, což je zhruba 35 korun. Minimální mzda však dnes činí pouhých 18 tisíc bolívarů.

Marwin Hernandéz, majitel restaurace Wamma Sabores v centru města, potřeboval každý den zhruba 20 těchto kanystrů, aby mohl vařit, umývat nádobí a splachovat záchod. Měl štěstí. Jeden z jeho přátel, který pracuje jako lékař v nedaleké klinice, mu poskytl přístup k tamní studni napojené na jeden z pramenů Ávily.

„Nechci ztrácet naději, ale v takových podmínkách nevím, jestli můj podnik přežije,“ řekl mi Marwin ve chvíli, kdy nasedal do svého potlučeného auta s pěti prázdnými kanystry.

Tento 39letý muž přemítal, jestli mu stojí za to koupit generátor (v ceně až 1500 dolarů), který by mu při dalším předpokládaném výpadku elektřiny dopřál osvětlení. „Generátor potřebuje naftu a ani ta teď není k dostání,“ postěžoval si Marwin.

Prázdná lahev v kabelce

Vláda Nicoláse Madura minulý týden do čtvrteční noci obnovila dodávky elektřiny téměř po celé zemi, kohoutky mnoha domácností nicméně i týden po historicky nejdelším „blackoutu“ ve Venezuele zůstaly suché.

Řada Caraceňos si tak na cestu do práce s sebou brala i plastové lahve, aby je při první příležitosti mohli naplnit vodou. Lahve se tak staly další z nezbytných „příručních pomůcek“ obyčejného Venezuelana.

„Do kabelky si denně dávám doma uvařené jídlo, prázdnou lahev a elektrický hřeben,“ svěřila se na zastávce autobusu ve čtvrti Libertador Ingrid Quintanová, která pracuje jako sekretářka. Cesty autobusem pro ni v posledních dnech představovaly noční můru.

„Lidé se nemají jak mýt, jak si prát. Většina tak zapáchá,“ dodala Ingrid a studem jí zčervenaly tváře podobně jako při přiznání, že má v kabelce elektrikou napájený hřeben, kterým si za normálních okolností natáčí vlasy.

Nicolás Maduro viní z výpadků elektřiny a následných problémů s dodávkou vody „teroristické sabotážní útoky“ vedené domácí opozicí a Spojenými státy s cílem vyvolat ve společnosti sociální vzpouru.

Opozice argumentuje tím, že je Madurova vláda neschopná a zkorumpovaná. Podle opozičních lídrů Maduro stejně jako jeho předchůdce Hugo Chávez neinvestovali do nezbytné údržby a obnovy elektrických a vodovodních sítí.

Systém cisteren

Maduro tento týden navrhl vytvořit nový systém dodávek vody. Každý z 18 milionů Venezuelanů, který vlastní takzvanou „vlasteneckou občanku“, by měl mít šanci koupit si obří kontejner, který pojme až 500 litrů vody. Vláda by pak do ulic vyslala v případě nové krize pojízdné vodní cisterny, jež by tyto kontejnery plnily vodou.

Systém vlastenecké občanky Maduro vytvořil loni s cílem monitorovat sociální potřeby Venezuelanů a v případě nouze přispěchat s adekvátní pomocí.

Kritici systému hovoří o sociální kontrole a poukazují na možnost, že je tato databáze propojena s volebním systémem. Maduro tak podle svých odpůrců může Venezuelany v důsledku jejich politické volby podle libosti odměňovat či trestat.

Obří kontejnery se v posledních dnech staly předmětem debat mezi obyvateli horské, těžce přístupné čtvrti Caracasu známé jako Junquito. Systém dodávek vody tu zcela zkolaboval. Mnohé domácnosti tu nemají vodu již přes rok, sdělila mi opoziční poslankyně Marialbert Barriosová, která v této čtvrti v roce 2015 překvapivě vyhrála ve volbách do Národního shromáždění.

Podle poslankyně v uplynulém týdnu většina Venezuelanů na vlastní kůži poznala, jaké to je, žít v chudinských čtvrtích. Slumy jsou vedle vysoké kriminality totiž neblaze proslulé právě kvůli špatným dodávkám pitné vody.

Diosdado Cabello, druhý muž režimu, tvrdí, že Venezuela v uplynulých týdnech čelila státnímu převratu, který ale podle něj Maduro dokázal odvrátit.

Prezident nicméně zkraje tohoto týdne prohlásil, že „revoluce vyhrává bitvy, válku ale zatím nikoliv“.