Si při své návštěvě jediného formálního smluvního spojence Číny Kimovi řekl, že jeho cílem je posunout vztahy kupředu. Oba se zároveň dohodli, že budou usilovat o užší strategickou komunikaci prostřednictvím návštěv vysokých představitelů.
Kim mimo jiné Simu řekl, že bez ohledu na změny v mezinárodní situaci plně podpoří princip jedné Číny, který je založen na tom, že obě strany Tchajwanského průlivu patří k jedné zemi. Čína považuje Tchaj-wan, který má vlastní vládu, za součást svého území a v minulosti několikrát pohrozila, že se ostrova v případě nutnosti zmocní i silou. Tchaj-pej nároky Pekingu odmítá.
Si by měl dnes ještě před svým odjezdem podle jihokorejských médií navštívit Věž čínsko-korejského přátelství v Pchjongjangu, která připomíná čínské vojáky padlé v korejské válce z let 1950 až 1953.
Navzdory projevům dobré vůle však analytici v oficiálních shrnutích Siho návštěvy vidí protichůdné priority. Zatímco čínská agentura Nová Čína popsala návrhy sahající od výměn v oblasti obchodu a zemědělství nebo obnovy dopravního spojení, KCNA vykreslila summit v širším kontextu jako dohodu rovnocenných partnerů.
Pchjongjang podle některých pozorovatelů zdůraznil důstojnost režimu a zvláštní vztah se svými sousedy, zatímco Peking kladl důraz na praktické vzájemné vztahy a na své mezinárodní iniciativy a postoje.
Z některých částí čínského shrnutí návštěvy pak podle amerického bývalého zvláštního vyslance Sydneyho Seilera vyplývá, že Si je nejspíše zklamaný tím, že Kim nevyvíjí dostatečné úsilí k budování vzájemné politické důvěry. KLDR posiluje své vztahy s Ruskem obzvláště po únoru 2022, kdy ruská vojska napadla sousední Ukrajinu.
Čínský prezident zahájil návštěvu Severní Koreje v pondělí, kdy slíbil, že Peking neupustí od svého závazku chránit společné zájmy. Jeho cesta se podle analytiků mohla zaměřit na cestovní ruch nebo obchod, protože Čína je největším obchodním partnerem KLDR. Média neinformovala o tom, zda politici mluvili o severokorejském jaderném programu nebo o vztazích se Spojenými státy.