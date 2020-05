Hollywood hledá cestu, jak se vypořádat s covid-19. Spásu může najít v pornoprůmyslu

Los Angeles (USA) Zatímco se Hollywood snaží vymyslet, jak v době pandemide nemoci covid-19 obnovit produkci filmů a televizních pořadů, mohl by jeden sektor být lépe než jiné připravený se s tímto problémem vypořádat.

Pornografický průmysl v Los Angeles přišel v 90. letech 20. století s vlastním systémem testování a databází, jehož účelem bylo ochránit herce před šířením viru HIV, který způsobuje nemoc AIDS. Tento systém nyní využívá, aby vytvořil postupy, jak dál natáčet filmy pro dospělé v době, kdy hrozí nákaza koronavirem.



„Když jsme začali mluvit o covidu-19, měli jsme pocit, že jsme hodně dobře připravení, protože už jsme v rámci našeho odvětví měli spoustu zkušeností s testováním, dohledáváním kontaktů i zastavením produkce,“ řekl Mike Stabile, mluvčí oborového svazu amerického zábavního průmyslu pro dospělé Free Speech Coalition (FSC).

„Tohle je pochopitelně jiný typ viru, je to jiný druh hrozby, ale obecně chápeme, jak by to mohlo fungovat, a co potřebujeme, abychom se ochránili,“ dodal.

Zmíněné postupy byly zavedeny koncem 90. let poté, co jeden pornoherec padělal test na HIV a nakazil několik dalších kolegyň a kolegů.

Někdejší pornoherečka a lékařka Sharon Mitchellová vytvořila systém, který je známý pod zkratkou PASS (Performer Availability Scheduling Services - plánovaná dostupnost služeb účinkujícího).

Na jeho základě musí být pornoherci testováni na pohlavně přenosné choroby každých 14 dní. Výsledky jsou zaneseny do databáze, podle níž producenti a režiséři zjistí, kdo je zdravý, a může filmovat.

„Je to prostý, binární systém: ‚Je dotyčný zdravý, aby mohl pracovat, anebo není?“ vysvětlil Stabile. Koronavirus se snáz přenáší, a představuje tudíž složitější problém, myslí si. Ale pornoprůmysl je podle jeho slov ochotný spolupracovat s hollywoodskými filmovými studii a podělit se s nimi o své zkušenosti.

„Problémy, které mají sporty, Hollywood a pornografický průmysl, jsou odlišné, ale ve skutečnosti máme každý něco, co se od sebe můžeme navzájem naučit,“ uvedl Stabile.

Hollywoodská filmová studia, televizní sítě a oborové svazy zastupující herce a režiséry si už celé týdny lámou hlavu, jak obnovit produkci a zároveň ochránit všechny od herců, přes maskéry až po kameramany a osvětlovače.

Podle uniklých dokumentů a nejmenovaných zdrojů zasvěcených do problému už se objevily takové nápady, jako dát veškeré obsazení a celý štáb po dobu natáčení do karantény, zařadit do štábu lékaře, kontrolovat všem teplotu každých 12 hodin a nahradit kompars a davové scény počítačem generovanými záběry.

Očekává se, že filmová a televizní produkce v Evropě, včetně Islandu, Dánska a České republiky, kde se točí řada hollywoodských filmů a pořadů, bude obnovena dříve než ve Spojených státech. Zatím ale zůstávají nezodpovězené otázky ohledně pojištění a toho, jak moc budou herci a režiséři ochotní cestovat v době, kdy se pandemii covidu-19 v mnoha zemích ještě nepodařilo dostat pod kontrolu.