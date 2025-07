Autor: Lidovky.cz , ČTK

10:58

Izraelská vláda se rychle ubírá k vyhlazení Pásma Gazy, řekl ve čtvrtek izraelský ministr pro kulturní dědictví Amichaj Elijahu, podle kterého bude poté celé pásmo pouze židovské. Ministr to podle serveru The Times of Israel (ToI) řekl rozhlasové stanici Kol Barama. Jeho výroky odmítl premiér Benjamin Netanjahu a odsoudila izraelská opozice.