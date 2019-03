Zločin z vášně, nebo terorismus? Útočník z Utrechtu prý oběti neznal, klíčem může být vzkaz v autě

UTRECHT/PRAHA Motiv sedmatřicetiletého Turka Gökmena Tanise, který zabil tři lidi v utrechtské tramvaji, zůstává neznámý. Policie zatím pracuje se všemi možnostmi. Zatímco svědci tvrdí, že šel po jedné ženě, kterou nejspíše znal, vyšetřovatelé o tom nejsou přesvědčeni.

„Vyšetřování probíhá, na základě svědectví a stop je ve hře stále možnost teroristického útoku,“ uvedl pro média mluvčí utrechtské policie. „V tuto chvíli nevylučujeme žádný ze scénářů,“ dodal.



Důvody spáchání útoku, při kterém 37letý Gökmen Tanis zastřelil tři lidi v utrechtské tramvaji, tak zůstávají neznámé.

V Utrechtu po incidentu vypukl chaos. V médiích se objevily informace i o střelbě i na několika dalších místech, což nejprve potvrdil i protiteroristický štáb, následně však informaci v souladu s policejními informacemi vyvrátil. Ve městě operoval velký počet příslušníků protiteroristických jednotek. Utrechtské školy během zásahu zavřely vchodové dveře, obyvatelé měli doporučeno nevycházet. Podezřelého muže tureckého původu policisté nakonec chytili v podvečer.



Zatím nizozemská média poukazují na dva hlavní scénáře. Prvním je teroristický útok, druhý však zločin z vášně. Druhému zmíněnému nasvědčují především svědectví o chování útočníka v tramvaji i první zprávy z místa činu. Podle Jimmyho de Kostera, muže žijícího nedaleko místa útoku, se celá událost točila kolem jedné ženy, která ležela na zemi před tramvají a křičela: „Nic jsem neudělala.“

„Je to chaos. Jel jsem z práce, když se to stalo. Stál jsem na semaforu na 24 Oktoberplein a viděl ženu, jak leží na zemi. Mohlo jí být mezi 20 až 35 lety. Pak jsem zaslechl výstřely a viděl jsem, jak k ní běží nějací muži, aby ji odtáhli pryč. Byl to opravdu chaos,“ uvedl pro deník De Telegraaf de Koster.

To, že se útočník zaměřil jen na jednu ženu, popisovala i jedna ze svědkyň, která jela v tramvaji za útočníkem. Jednadvacetiletá Niels údajně „cítila“, že muž cílil jen na jednu osobu. „Až poté střílel na lidi, kteří se jí snažili pomoci,“ uvedla dívka pro deník Daglad Noorden.

Turecká agentura Anadolu uvedla s odvoláním na příbuzné podezřelého, že střílel z „rodinných důvodů“. Terčem útoku byla podle nich příbuzná osoba. Otec podezřelého Mehmet Tanis, který žije v Turecku, řekl místní tiskové agentuře, že se synem nemluvil jedenáct let a pokud se činu dopustil, „měl by si odpykat trest“.

Média také připomínala, že útočník byl v roce 2017 obviněn ze znásilnění a letos 4. března se kvůli údajnému činu objevil před soudem. Zda tyto dvě události nějak souvisí, zatím není jasné.

Nizozemští vyšetřovatelé se přesto stále více kloní k teroristickému motivu střelby v Utrechtu. Nenašli totiž žádnou spojitost mezi útočníkem a oběťmi.

V průběhu pondělního večera a úterního rána navíc policie v souvislosti s incidentem zatkla další dva muže. To nasvědčuje spíše variantě teroru, než zločinu z vášně.



Možné radikální pozadí činu podle prokuratury ukazuje mimo jiné i vzkaz, který policie nalezla ve voze, v němž střelec uprchl. Podle deníku De Telegraaf se měl Tanis ve vzkazu popsat, že „jednal ve jménu Alláha“ a také zdravil své „muslimské bratry“.

Prokuratura rovněž upřesnila, že vedle tří mrtvých byli při útoku vážně zraněni tři lidé a další čtyři utrpěli lehčí zranění. Jako mrtví byli identifikováni 19letá žena z nizozemského Vianenu a dva muži ve věku 28 a 49 let z Utrechtu.



Na budovách vlády, místních úřadů a také nizozemských diplomatických misích v zahraničí visely během úterý vlajky staženy na půl žerdi. Královská zástava byla na znamení smutku doplněna černou stuhou. Památku obětí si připomínají i obyvatelé Utrechtu, kteří na místo střelby kladou květiny. Pietu připravilo i jedno z městských gymnázií, neboť mezi oběťmi je i otec dvou studentů.