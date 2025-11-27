„Od počátku roku 2025 zaznamenává Česká republika nárůst infekcí hepatitidou A. Obzvlášť postižené jsou Praha, ale také Karlovy Vary a Středočeský a Moravskoslezský kraj,“ uvádí se v cestovních upozorněních německé diplomacie.
„Dbejte důkladně na hygienická opatření, obzvlášť na důslednou hygienu rukou. Jako cestovní očkování doporučujeme očkování proti hepatitidě A,“ stojí v textu aktualizovaném ve středu. Ministerstvo zároveň doplňuje, že při cestách do Česka nejsou žádná očkování povinná.
Česko nyní čelí patrně největší epidemii žloutenky typu A posledních desetiletí. Letos do poloviny listopadu lékaři nahlásili přes 2500 nakažených, je to čtyřikrát víc než za celý loňský rok a nejvíc od roku 1989. Poslední velká epidemie hepatitidy A byla v Česku v roce 1979, kdy bylo nemocných přes 32 000.
Příznaky žloutenky typu A se zpočátku podobají chřipce, objeví se teplota, nechutenství, nevolnost, pobolívání pod pravým žebrem a bolest břicha. Později se onemocnění projevuje zežloutnutím kůže a bělma očí typickým pro záněty jater, dále tmavou močí, světlou stolicí a svěděním kůže. Vážné onemocnění nebo vyšší riziko úmrtí mají lidé s poškozenými játry. Proti hepatitidě A je možné se nechat očkovat.