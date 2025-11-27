Obavy u sousedů. Německo kvůli žloutence vydalo doporučení pro cesty do Česka

  12:31aktualizováno  12:31
Německé ministerstvo zahraničí vyzvalo své občany, aby při cestách do Česka kvůli šíření žloutenky typu A dodržovali hygienické návyky a důsledně si myli ruce. V aktualizovaných cestovních a bezpečnostních upozorněních také doporučilo, aby byli při cestách do Česka proti žloutence očkovaní.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„Od počátku roku 2025 zaznamenává Česká republika nárůst infekcí hepatitidou A. Obzvlášť postižené jsou Praha, ale také Karlovy Vary a Středočeský a Moravskoslezský kraj,“ uvádí se v cestovních upozorněních německé diplomacie.

„Dbejte důkladně na hygienická opatření, obzvlášť na důslednou hygienu rukou. Jako cestovní očkování doporučujeme očkování proti hepatitidě A,“ stojí v textu aktualizovaném ve středu. Ministerstvo zároveň doplňuje, že při cestách do Česka nejsou žádná očkování povinná.

Česko nyní čelí patrně největší epidemii žloutenky typu A posledních desetiletí. Letos do poloviny listopadu lékaři nahlásili přes 2500 nakažených, je to čtyřikrát víc než za celý loňský rok a nejvíc od roku 1989. Poslední velká epidemie hepatitidy A byla v Česku v roce 1979, kdy bylo nemocných přes 32 000.

Příznaky žloutenky typu A se zpočátku podobají chřipce, objeví se teplota, nechutenství, nevolnost, pobolívání pod pravým žebrem a bolest břicha. Později se onemocnění projevuje zežloutnutím kůže a bělma očí typickým pro záněty jater, dále tmavou močí, světlou stolicí a svěděním kůže. Vážné onemocnění nebo vyšší riziko úmrtí mají lidé s poškozenými játry. Proti hepatitidě A je možné se nechat očkovat.

