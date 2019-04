Změny klimatu brzdí obnovu lesů v Kalifornii. Ze Spojených států se brzy může stát poušť

LOS ANGELES / PRAHA Americkému státu hrozí, že se z něj postupně stane poušť. Změny klimatu, které způsobují sucho a požáry, totiž zároveň brzdí obnovu lesů, jež oheň likviduje.

Jedním z bonusů života v USA je obrovská plocha rozmanité přírody a zejména nekonečné lesy, z nichž v létě zní praskání šišek a voní dřevo a smůla. A právě procházky v lesích nebo jejich připomínka v podobě vánočního stromku v obýváku budou, zvláště v Kalifornii, stále vzácnějšími.

Na vině jsou změny klimatu. Vědci totiž zjistili, že požáry a sucho, které zhoršuje právě oteplování planety, způsobují problémy s obnovou růstu dvou ekologicky a ekonomicky důležitých druhů borovic – douglasky tisolisté a borovice těžké. Uvádí to studie publikovaná v březnu v jednom ze světově nejprestižnějších vědeckých časopisů Proceedings of the National Academy of Sciences, jejž vydává Národní akademie věd USA.

Podle studie některé lesy v Kalifornii, Coloradu, v Severních Skalnatých horách a v jihozápadní části Spojených států už překročily „kritickou klimatickou mez pro generaci stromů, jež rostou po požárech“, píše se v ní.

Klimatické podmínky za posledních 20 let totiž urychlily změny, kterým by jinak trvalo několik desetiletí, či dokonce staletí, než by se na rozsáhlé ploše USA projevily. To vede k prudkému úbytku stromů a také k tomu, že se zmíněné oblasti stávají stále méně vhodnými pro regeneraci lesa a novou výsadbu.

„Možná v oblastech, které jsou opravdu bohaté na zdroje semen, by mohly nějaké stromy růst, ale kvůli změnám klimatu začíná být stále těžší vrátit tam tyto stromy zpět,“ říká spoluautor studie Kim Davis, výzkumný pracovník z lesnické katedry W. A. Franka na univerzitě v Montaně.

Vědci se k tomuto závěru dostali zkoumáním letokruhů zhruba tří tisíc stromů ve výše zmíněných lokalitách. Jejich cílem bylo stanovit, kdy stromy v místech, která mezi roky 1988 a 2015 postihlo celkem 33 požárů, vyrostly.

Změnami klimatu jsou podle Davise ohroženy především semenáče a mladé stromky. Dospělé stromy mají pro boj se špatnými klimatickými podmínkami lepší předpoklady, jenže intenzivní požáry zmíněné druhy borovic likvidují. Tyto stromy mají silnou kůru, díky které jsou schopny překonat přízemní požáry, ale nepřežijí plameny šlehající do výšky, jež jsou stále častější. Pokud by takových požárů nebylo, tyto stromy by mohly růst celá staletí.

A situace se bude zhoršovat, protože změny klimatu podle vědců způsobují, že rozsáhlé požáry jsou stále běžnější. Lesníci ze západu USA říkají, že kdysi přicházela sezona požárů, jenže ničivé požáry, způsobující obrovské škody, se prý staly realitou po celý rok. Oheň, jenž zdevastoval kalifornské lesy vloni, vyšel stát podle tamního zmocněnce pro pojistné události na 9 miliard dolarů. Jednalo se o nejničivější a nejvražednější (měla na sto obětí) sezonu lesních požárů v historii Kalifornie.

Stoupající počet požárů a nedostatek semen stromů tak zvyšují pravděpodobnost, že douglaska tisolistá a borovice těžká v těchto oblastech už nikdy nevyrostou.

Stromy potřebujeme

Ubývání lesů je však pro planetu špatné z mnoha důvodů. Vstřebávají množství oxidu uhličitého, který vypouštějí do ovzduší elektrárny a třeba letadla a jenž pohání vpřed právě změny klimatu. Stromy také zabraňují erozi půdy, zadržují vodu v krajině a jsou domovem široké škály rostlin a zvířat.

Na úbytek stromů však doplatí i hospodářství. Americký dřevařský průmysl je na borovici těžké a douglasce tisolisté značně závislý právě proto, že jich v USA vždy rostl dostatek, upozorňuje vědec Kim Davis. Jsou to také právě tyto stromy, jež rostou v okolí měst, kam lidé rádi chodí na procházky, kempovat, lovit nebo rybařit.

Podle Davise existuje několik možností, jak tyto některé problémy zmírnit. Například sestavit plány správy lesů, které snižují riziko vzniku závažných požárů. Lesníci také zvažují zakládání kontrolovaných požárů. Také mohou poté, co plameny vyhasnou a země zchladne, stromy znovu vysazovat – alespoň v oblastech, kde to klimatické podmínky dovolí.

„Lidé, kteří spravují lesy a s nimiž pracujeme, se změnami klimatu počítají. Musí, protože to není něco, co předvídáme do budoucna. Děje se to teď,“ uzavírá Kim Davis.