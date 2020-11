‚Vstal z mrtvých.’ Američtí lékaři zachránili život turistovi, kterému tři čtvrtě hodiny nebušilo srdce

Seattle/Praha V americkém Seattlu lékaři zachránili život turistovi, jemuž se na 45 minut zastavilo srdce. Muž se ztratil v národním parku Mount Rainer na severozápadě USA. Do nemocnice byl transportován v bezvědomí, podchlazený a se slabým pulsem. Zdravotníci pro jeho záchranu využili přístroj pro mimotělní oběh krve.

Pětačtyřicetiletý Michael Knapinski si vyšel do hor začátkem listopadu. Ztratil se kvůli změně počasí a ocitl se v extrémně mrazivých podmínkách. Jak píše server CNN, záchranáři našli Američana již bez známek života a letecky ho transportovali do nemocnice.



„Michael byl v bezvědomí a extrémně podchlazený. Navíc měl velmi slabý puls. Srdce se mu zastavilo krátce poté, co dorazil na pohotovost,“ sdělila lékařka jednotky intenzivní péče Janelle Badulaková. Přesto dokázali život pětačtyřicetiletého Američana zachránit, i když mu srdce netlouklo dlouhých 45 minut. „Vstal z mrtvých,“ řekla lékařka. „Nebyl to zázrak, byla to věda,“ dodala.

Lékaři u pacienta využili metodu podpory životních funkcí, známou také jako ECMO (Extrakorporální membránová oxygenace). Technologie umožňuje mimotělní oběh krve, kdy je tekutina okysličena, než se vrátí zpět do těla. Pacientovi tak poskytuje čas na vyléčení nemocného orgánu. Mimotělní oběh dočasně plní funkci srdce a plic.

Štěstí v neštěstí

Lékaři v Seattlu přitom podle Janelle Badulakové používají tuto technologii střídmě, protože obsluha přístroje vyžaduje speciální školení. Pacient Knapinski měl ale v podstatě štěstí.

„Jeho orgány byly tak podchlazené, že dokázaly fungovat s menším množstvím kyslíku, což nám přineslo v podstatě více času na restart srdce,“ vysvětlila lékařka z jednotky intenzivní péče.

Po 45 minutách se jeho srdce opět rozbušilo. „Hlavním problémem bylo to, zda došlo k trvalému poškození mozku, zatímco srdce přestalo bít,“ obávali se lékaři. Po dvou dnech se ale Knapinski probudil. „Když jsem se probudil, vůbec jsem nechápal, co se stalo,“ řekl pro CNN. „Děkuji všem v nemocnici, že to se mnou nevzdali. Žiju a dýchám,“ dodal. Z nemocnice byl propuštěn po osmi dnech a podle lékařů se plně uzdraví.

„Za pět let, kdy jsme využívali metodu ECMO, jen hrstka lidí vyšla z nemocnice po hypotermické zástavě srdce,“ řekli lékaři. Případ Knapinského je tak podle záchranného týmu neobvyklý. „Tenhle chlápek bude žít po celá desetiletí,“ vtipkovala lékařka Janelle Badulaková.