‚Znásobte úsilí.‘ Biden žádá po tajných službách intenzivnější vyšetřování původu covidu-19

WASHINGTON Šéf Bílého domu Joe Biden požádal americké zpravodajské služby, aby „znásobily úsilí“ ve snaze definitivně objasnit počátek šíření nemoci covid-19. Oznámil to ve středečním prohlášení. To mimo jiné uvádí, že většina amerických složek aktuálně nevidí dostatek informací pro jakýkoli verdikt, zatímco některé orgány se přiklánějí ke scénáři kontaktu člověka s nakaženým zvířetem, případně k teorii o úniku koronaviru při „laboratorní nehodě“.

Biden údajně tento měsíc dostal od tajných služeb shrnutí aktuálních poznatků a nyní chce do 90 dní další zprávu. Spojené státy budou také podle prezidenta společně s partnery z celého světa naléhat na Čínu, aby se účastnila „transparentního mezinárodního vyšetřování založeného na důkazech“ a zpřístupnila veškeré relevantní informace.



Právě v Číně byly virus SARS-CoV-2 a nemoc covid-19 poprvé zachyceny, a to na konci roku 2019. Počátky pandemie v Číně vyšetřovali experti Světové zdravotnické organizace (WHO), kteří uvedli, že je pravděpodobně přírodního původu. Variantu, že by koronavirus unikl z čínské laboratoře, označili za vysoce nepravděpodobnou, WHO si nicméně stěžovala, že Peking neposkytl jejím odborníkům přístup ke kompletním datům.

„Nyní jsem požádal zpravodajskou komunitu, aby znásobila své úsilí při shromažďování a analýze informací, které by nás mohly přiblížit definitivnímu závěru,“ uvedl ve středu Biden. „K dnešnímu dni se zpravodajská komunita Spojených států ‚sjednotila okolo dvou pravděpodobných scénářů‘, ale nedospěla v této věci k definitivnímu závěru,“ citoval prezident ze svých informací.



Aktuální stanoviska zpravodajců jsou podle Bidena taková, že „dva prvky“ těchto složek se přiklánějí k variantě přenosu ze zvířete „a jeden se více přiklání“ k teorii úniku z laboratoře. Většina složek ale údajně nepovažuje současné znalosti za dostatečné pro upřednostnění jedné či druhé verze.



Scénář s rozšířením nákazy z laboratoře během pandemie propagovali představitelé Republikánské strany včetně bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Administrativa demokrata Bidena podle agentury AP dlouho tyto úvahy prezentovala jako okrajový názor. Nyní se zdá, že svůj přístup upravuje v důsledku domácích i mezinárodních faktorů.

O nejistotě v této věci ve středu v americkém Senátu vypovídali lídři Národního ústavu zdraví (NIH) včetně prominentního epidemiologa a Bidenova poradce Anthonyho Fauciho. Ten uvedl, že nelze říct, kdy by se otázku mohlo podařit vyjasnit, přičemž zapeklitost situace ilustroval na případu viru ebola. Jeho šíření mezi lidmi bylo poprvé zachyceno před desítkami let, přesto podle Fauciho stále není jasné, jaký byl prostřední článek v přenosu nákazy z netopýrů na člověka.