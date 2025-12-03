Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Na fotografii pracovny je vidět černá tabule, na kterou někdo mimo jiné napsal slova „moc“ a „klam“. Píší o tom web stanice BBC a deník The New York Times.
Epstein na Amerických Panenských ostrovech vlastnil dva soukromé ostrovy. Ostrov Little Saint James, kde měl finančník sídlo, byl podle obvinění jedním z klíčových míst, kde sexuálně zneužíval nezletilé dívky.
Na jedné z fotografií je vidět místnost se zubařským křeslem a zdmi ověšenými maskami mužských tváří. Demokratický zákonodárce Robert Garcia uvedl, že sbírka fotografií nabízí „zneklidňující pohled“ do Epsteinova světa a její zveřejnění má podle něj zajistit transparentnost vyšetřování sněmovního výboru pro dohled.
Kongresmani z výboru zveřejnili celkem deset fotografií a čtyři videa.
Americké Panenské ostrovy materiály poskytly poté, co je sněmovní výbor pro dohled požádal o informace z vyšetřování Epsteina. Nejsou však součástí spisů ministerstva spravedlnosti o Epsteinově případu, jejichž zveřejnění se očekává poté, co americký prezident Donald Trump po tlaku demokratů i republikánů v listopadu podepsal zákon, který to nařizuje.
Zákon však obsahuje zásadní výjimky, včetně ustanovení, které chrání ministerstvo spravedlnosti před zveřejněním dokumentů souvisejících s probíhajícím vyšetřováním. To by mohlo znamenat, že mnoho materiálů zůstane utajených.
Před tím, než se stal klíčovou postavou ve sledovaném případu sexuálního zneužívání mladých dívek, byl Epstein učitelem matematiky a následně se stal mocným finančníkem v New Yorku.
V 80. letech minulého století si podmanil bohaté a slavné okázalými večírky a lety svým soukromým letadlem. Na vrcholu své kariéry spravoval aktiva svých klientů ve výši stovek milionů dolarů.
V roce 2005 rodiče 14leté dívky nahlásili policii na Floridě, že Epstein sexuálně zneužil jejich dceru ve svém domě v Palm Beach. Finančník se vyhnul federálnímu obvinění a místo toho mu byl uložen 18měsíční trest vězení.
Od roku 2008 byl uveden na seznamu sexuálních delikventů v New Yorku. Jednalo se o doživotní označení, které signalizuje vysoké riziko opětovného spáchání stejného trestného činu.
V roce 2019 byl Epstein zatčen v New Yorku a čelil podezření z provozování rozsáhlé prostituční sítě a zneužívání nezletilých dívek. Poté, co mu bylo zamítnuto propuštění na kauci, byl zadržován v newyorském vězení, kde byl o několik měsíců později nalezen mrtvý ve své cele.
„Jeffa znám patnáct let. Skvělý chlap. Je s ním velká zábava. Dokonce se říká, že má stejně jako já rád krásné ženy, a mnohé z nich jsou spíše mladšího věku,“ řekl Trump o Epsteinovi časopisu New York v roce 2002.
Trump, který kvůli svým vazbám na Epsteina čelí tlaku, opakovaně popírá jakoukoliv spojitost s činy, kvůli kterým byl Epstein stíhán.
Princ Andrew, který byl také viděn ve společnosti Epsteina se v říjnu vzdal titulu vévody z Yorku. Král Karel III., mu sebral i možnost pobývat na královských pozemcích. Takže se musel vystěhovat ze své rezidence Royal Lodge.
Andrew musel kvůli případu již dříve vrátit vojenské tituly a královské záštity panovnici Alžbětě II. Princ již také nemůže používat titul „Jeho královská Výsost“ a jeho role mají připadnout dalším členům královské rodiny.