‚Zoufalý hazard.‘ Podle Sorose by Evropská unie neměla ve sporu s Maďarskem a Polskem ustoupit

Londýn/Varšava/Budapešť Evropská unie si s ohledem na své hodnoty nemůže dovolit ustoupit tlaku Maďarska a Polska, které blokují přijetí unijního rozpočtu kvůli nesouhlasu s tím, aby čerpání evropských peněz bylo podmíněno dodržováním principů právního státu. V komentáři pro server Project Syndicate to napsal americký finančník maďarského původu George Soros.

Mluvčí maďarské vlády ve čtvrtek zopakoval, že z pohledu Budapešti je „nulová šance“ na to, aby země rozpočet v současné podobě podpořila. Polský parlament má ve čtvrtek hlasovat o usnesení na podporu vlády ve Varšavě, která s podmíněným čerpáním z rozpočtu také ostře nesouhlasí.



Veto dvojice členských zemí se vztahuje jak na plánovaný fond koronavirové pomoci ve výši 750 miliard eur (19,8 bilionu korun), tak také na celý sedmiletý unijní rozpočet ve výši téměř 1,1 bilionu eur (29 bilionů korun).

„Ačkoli obě země jsou největšími příjemci peněz z rozpočtu, jejich vlády tvrdošíjně odmítají podmínku dodržování právního státu, kterou EU přijala na přání Evropského parlamentu. Vědí, že vládu práva frapantním způsobem porušují a nechtějí za to nést důsledky,“ napsal Soros. Podle něj je veto rozpočtu ze strany Varšavy a Budapešti „zoufalým hazardem“, který je o to nebezpečnější, že přichází v době koronavirové pandemie.

Podle amerického filantropa má EU v ruce nástroje, jak si s odporem obou států poradit, a neměla by jim proto ustupovat. Soros upozornil na to, že v případě, že by se země na novém rozpočtu nedohodly, bude unie fungovat v rozpočtovém provizoriu, tedy na základě prodloužení dosavadního rozpočtu.

Polský premiér Mateusz Morawiecki ve středu řekl, že by poslanci měli hlasovat o usnesení, kterým by vládu v jejím odporu vůči podmíněnému čerpání peněz podpořili. Vicemaršálek Sejmu Ryszard Terlecki ve čtvrtek oznámil, že parlament bude o rezoluci hlasovat ještě dnes.

Ačkoli v parlamentu mají většinu vládní nacionalisté ze strany Právo a spravedlnost (PiS), není výsledek hlasování jistý, upozornila agentura Reuters. Vládní koalice totiž není v této záležitosti jednotná. „Není tajemstvím, že v koalici existují rozpory,“ řekl dnes rozhlasové stanici Siodma9 ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro.

„Je tu nulová šance, že by rozpočet EU nebo záchranný fond mohly začít fungovat v současné podobě,“ uvedl mluvčí maďarského úřadu vlády Gergely Gulyás.