Zpěvák hitu I Believe I Can Fly dostal 30 let za dlouholeté sexuální zneužívání žen

Zpěvák R. Kelly (55), kterého proslavil hit I Believe I Can Fly, jde na třicet let do vězení. Už loni ho porota uznala vinným ve všech bodech v kauze sexuálních trestných činů. R. Kelly podle prokuratury roky využíval své slávy k systematickému sexuálnímu i psychickému zneužívání mladých žen a nezletilých.