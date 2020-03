Zpravodajské služby USA Trumpa před koronavirem varovaly už v lednu, on jejich informace zlehčoval

PRAHA/WASHINGTON D.C. Americké zpravodajské služby opakovaně varovaly Bílý dům před nebezpečím hrozícím z důvodu šířícího se nového koronaviru už v lednu a únoru. Podle dostupných informací prezident Donald Trump tyto zprávy ignoroval a nereagoval na ně až do chvíle, kdy bylo moc pozdě. Varování ze strany zpravodajců mimo jiné tvrdilo, že Čína bagatelizuje závažnost nákazy.

„Nikdo nevěděl, že to bude pandemie, nebo epidemie takovýchto proporcí. Nikdo v minulosti nic takového nezažil,“ uvedl na poslední tiskové konferenci prezident Donald Trump. Zpráva zpravodajských služeb podle informací deníku The Washington Post sice nepředpovídala, kdy přesně nákaza zasáhne území Spojených států ani nedoporučovala konkrétní opatření, které by měl zdravotnický systém přijmout, varovala ale, že by se z ní mohla stát celosvětová pandemie.

Odborníci totiž vytrasovali šíření viru v Číně a později i v dalších zemích a varovali, že čínské úřady dostatečně neinformují o vážnosti epidemie. Podle informací zpravodajců už v první fázi virus vykazoval známky potenciální celosvětové hrozby, která by mohla výrazně zatížit americký zdravotnický systém. Ačkoliv se však tyto zprávy k Trumpovi dostávaly už od ledna, prezident podle médií nereagoval a nadále veřejně i v soukromí znevažoval hrozící nebezpečí. Ani kongresmani podle The Washington Post nebrali hrozbu vážně až do března, kdy se nemocnice začaly plnit pacienty trpícími nemocí Covid-19.

Spojené státy přitom prošly jen za vlády Baracka Obamy v roce 2009 epidemií prasečí chřipky H1N1 (kterou jeho administrativa nezvládla ukočírovat a v zemi zemřelo na 12 469 lidí) a v roce 2014 epidemií eboly.

Senátor a člen zpravodajské komise zničehonic prodal akcie

O situaci byla opakovaně informována nejen Trumpova administrativa, ale i zákonodárci, informoval zdroj blízký zpravodajským službám, které vývoj ve světě kolem koronaviru sledovaly. „Donald Trump možná tento vývoj nečekal, ale celá řada zástupců jeho administrativy ano. A jednoduše se jim ho nepodařilo donutit něco udělat,“ vysvětlil zdroj, který si nepřál být jmenován. „Přitom všude svítila červená světla jako varování,“ dodal.

Tiskoví mluvčí CIA a kanceláře ředitele Národní zpravodajské služby odmítli informace komentovat a zástupce Bílého domu se pouze snažil vyvrátit nařčení, že Trump nic neudělal.

„Prezident Trump udělal historická a agresivní opatření, aby ochránil zdraví, spokojenost a bezpečí amerických obyvatel, což se mu podařilo,“ řekl mluvčí Bílého domu Hogan Gidley. „Zatímco média a demokraté se pořád soustředí na politické hrátky s nelegálním impeachmentem. Je to nevýslovně nechutné a nešťastné se zbaběle a anonymně snažit přepsat historii. (Koronavirus) je jasnou hrozbou pro tento skvělý národ,“ dodal Gidley.

Odborníci na veřejné zdravotnictví v USA kritizují Čínu za pomalou reakci po vypuknutí epidemie, která se poprvé objevila ve městě Wu-chan v provincii Chu-pej. Americký ministr zdravotnictví Alex Azar na páteční tiskové konferenci uvedl, že úřady byly varovány už začátkem ledna po jednání s čínskými kolegy z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí.

Varování ze strany zpravodajských služeb pak podle obeznámeného zdroje zesílily koncem ledna a na začátku února. Většina denních hlášení CIA a Národní zpravodajské služby z této doby se týkala právě blížícího se nebezpečí rozšíření koronaviru do USA.

V období, kdy zpravodajské služby intenzivně varovaly před hrozbou, navíc republikánský senátor Ruchard Burr zničehonic prodal několik akcií v hodnotě mezi zhruba 630 000 a 1,72 milionu dolarů (16,1 až 43,9 milionu korun). Burr je mimo jiné členem senátní zpravodajské komise, který má přístup k podobnému typu zpráv. Burr se v pátečním prohlášení bránil s tím, že akcie prodal pouze na základě veřejně dostupných informací.

Americká vláda v nedávné době vyzkoušela skript pro simulaci ministerstva zdravotnictví nazvaný „Nákaza Crimson“ - cvičení připravenosti na pandemii, které probíhalo ve 12 státech USA od loňského ledna do srpna. V říjnu pak speciální tým sestavil závěrečnou zprávu.

Její výsledek? Podle deníku The New York Times, který zprávu zveřejnil na svých stránkách, byla země naprosto nepřipravená, zdravotnictví podfinancované a federální úřady nekoordinované. Vedly se spory o to, kdo má jednat, kdo zásobovat, města vydávala jiná nařízení než státy. Více si přečtěte zde.

Podle interních informací z Bílého domu bylo v období mezi lednem a únorem velice náročné přesvědčit Trumpa, aby bral virus vážně. V podobném smyslu se už dříve vyjádřila i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, která tvrdila, že ona i většina ostatních lidí, kteří nejsou odborníky, nákazu z počátku podcenila.

Přísná opatření se začala v USA objevovat až tento týden, kdy došlo k uzavření hranice mezi Spojenými státy a Kanadou, zakázaný je také vstup cizinců na území Spojených států. Některé státy včetně Kalifornie v posledních dnech začaly po vzoru Číny a Evropy omezovat pohyb obyvatel.