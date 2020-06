Poslední hodiny bezpolicejní zóny v Seattlu. Ultimátum končí, stroje se mají zakousnout do bariér

Praha Ačkoliv kalendář akcí, které mají proběhnout v nedávno vzniklé „autonomní zóně“ ve čtvrti Capitol Hill v Seattlu (CHAZ), zůstává dle webových stránek nabitý až do zhruba poloviny července, nad utopickým projektem demonstrantů se pomalu smráká. Zastupitelé města v čele se starostkou Jenny Durkanovou na začátku týdne rozhodli, že bariérami ohraničená oblast se musí vrátit k normálnějšímu fungování. Demonstranti sice v pátek bourání ještě odvrátili, přesunulo se ale o pouhé dva dny.

V pátek dorazily k hranici bezpolicejní zóny dle agentury Associated Press (AP) demoliční čety vybavené těžkými stroji . Měly za cíl zbourat bariéry, aby se podle vyjádření tiskového mluvčího starostky „oblast více zpřístupnila“. Návrat policie během tohoto víkendu zatím v plánu nebyl, i když i s tímto krokem se brzy také počítá. Kroky pochopitelně vyvolaly nevoli obyvatel zóny, kteří boření bojkotovali. Na videu natočeném televizní stanicí King 5 je vidět, jak před buldozerem leží demonstrant a opodál postává pár dalších.

AP píše, že dělníci před polednem raději ustoupili, než aby riskovali střet. Později téhož dne se starostka sešla s „černošskými lídry“ autonomní oblasti. Město nakonec poskytlo protestujícím čas do neděle. Obyvatelé CHAZu naposledy v sobotu večer na Twitteru uvedli, že jsou připraveni vyjednávat, ale nadále odmítají zapojení jakýchkoliv policejních složek. „Protestujeme proti jakémukoliv řádu, který by mohl chtít potlačit silou naši svobodnou vůli,“ uvedli.

Starostka Durkanová zprvu vznik zóny podporovala, označovala ji za výsledek společného poklidného truchlení za George Floyda. Po několika střelbách, které se v oblasti staly, ale změnila názor a na Twitteru napsala: „Potřebujeme mít na Capitol Hillu a po celém Seattlu opravdový komunitní prostor. Spojení mezi pracovníky uvnitř komunit, lékařskými klinikami a nápravným systémem. Jen tak porazíme generacemi zakořeněný rasismus v našem městě.“

JUST IN: Seattle Mayor Jenny Durkan’s office says Seattle PD won’t return to the East Precinct today, inside the Capitol Hill Occupied Protest zone, known as CHOP, after city crews were blocked by protesters from entering the area this morning.



DETAILS: https://t.co/g2TjgZ3u1j pic.twitter.com/sbTYE1Ktbt — Preston Phillips (@PrestonTVNews) June 26, 2020

Dále uvedla, že policejní přítomnost ve východním okrsku je nezbytná, aby bylo garantováno bezpečí v celém Seattlu, jak ji informovala šéfka policejního oddělení v Seattlu Carmen Bestová. Ta poté na Twitteru zopakovala de facto totéž, co starostka: „Nemůžeme jako komunita, město a policie pohnout vpřed, pokud nebudeme všichni spolupracovat dohromady“.

Seattle man begins dismantling CHAZ/CHOP. A one man wrecking crew. pic.twitter.com/TWjTcxAr1P — Ian Miles Cheong (@stillgray) June 25, 2020

Tlak přichází z mnoha stran

Durkanová čelí tlaku na zrušení zóny od veřejnosti, firem i prezidenta. Na videu byl například zachycen jeden netrpělivý občan města, který se rozhodl již na nic nečekat a pustil se do rozebírání barikád sám. Dle deníku The Seattle Times skupina místních obyvatel a podniků z Capitol Hillu podala žalobu na město kvůli nadměrné újmě, kterou jim vznik zóny způsobil. Žalobci uvádějí, že jejich stížnost nemíří proti hnutí Black Lives Matter, kterého si váží a podporují možnost svobody projevu, ale proti městu, které se naprosto bezprecedentně rozhodlo opustit jedno celé sousedství, do kterého nyní nemají přístup ani záchranáři, hasiči či obecně širší veřejnost.

Silný nesouhlas vyjádřil i prezident Donald Trump, který na Twitteru směrem k podobné samosprávné oblasti, kterou demonstranti chtěli založit ve Washingtonu D.C., uvedl: „Dokud budu prezidentem, žádná autonomní zóna ve Washingtonu nebude. Pokud ji někdo zkusí zakládat, bude se potýkat se závažnou silou.“

There will never be an “Autonomous Zone” in Washington, D.C., as long as I’m your President. If they try they will be met with serious force! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

Od 8. června zónu okupovaly tisíce protestujících, požadovaly reformu policie. Po minimálně třech střelbách, které zanechaly jednoho mladého člověka mrtvého, jeden z lídrů oblasti, hiphopový umělec Raz Simone, přiznal, že protesty se setkaly s vlnou kritiky, v jejímž důsledku dle něj spousta lidí odejde - nebo již dokonce odešlo.