Útok v Hurghadě nebyl jediný, jsou další zranění. Žraloků mohlo být víc

Nedaleko od místa napadení se tento týden nacházela i Slovenka Martina. Ta se domnívá, že ačkoliv se zvíře podařilo chytit a bude zkoumáno, nemusí jít o žraloka, který útočil. Turisté by se podle ní koupat chtěli, plavčíci ale na dodržování dvoudenního zákazu dohlíží.

Právě se chystala jít do vody, když lidé dostali zprávu, že na místě útočil žralok. Na pláži se rozšířila panika, píše slovenský server Tvnoviny.sk.

„V 16 hodin jsme šli na pláž, ale začali všechny vyhánět, protože někde viděli žraloka. Nevěděli jsme, co se stalo. Asi po 20 minutách jsme se dozvěděli, že žralok zabil muže a na druhé straně zálivu zranil dva další lidi,“ řekla Martina.

Egyptské ministerstvo životního prostředí v místě tragédie vydalo dvoudenní zákaz plavání, potápění a vodních sportů s platností od pátku.

Napadeným mužem byl mladý Rus, který žil v Egyptě dlouhodobě. Ruský konzulát přes sociální síť Telegram vyzval své občany, aby byli při koupání ostražití a drželi se nařízení egyptských úřadů.

„Uzavřeli to tu na dva dny, ale já si myslím, že je to málo. Někdo říkal, že žraloků mohlo být až pět. Nyní jednoho chytili, ale jestli je to ten, který zabíjel... možná chtěli jenom lidi uklidnit,“ domnívá se Slovenka a dodává, že žralok z videa vypadal větší než ten, kterého se podařilo odchytit.

„Těch žraloků tu muselo být víc, protože k oběma incidentům došlo krátce po sobě na dvou stranách zálivu. Že by žralok tak rychle přeplaval, to se mi nezdá,“ říká.

Někteří by do moře rádi

Navzdory nešťastné události a zákazu se podle Martiny i tak našlo několik lidí, kteří nařízení chtěli porušit a v místě se vykoupat. Na dodržování ale místní úřady dohlíží. Turisté tak leží pouze na plážích nebo u hotelových bazénů.

„Místní i úřady to tu berou normálně, sportovně. Plavčíci lidi, kteří chtějí jít do moře, vyhazují,“ komentuje Martina opatření.

Druhem žraloka, který napadl člověka, je žralok tygří, který projevil „abnormální chování“. Podle informací ochránců přírody ho záchranáři po útoku zabili. Egyptské ministerstvo životního prostředí uvedlo, že ho přezkoumá v laboratoři, aby bylo možné určit, co zvíře k neobvyklému chování vedlo.

Podle serveru je možné, že jde o žraloka, který zabíjel už loni v červenci. O život tehdy přišly dvě ženy.