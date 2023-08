V New Yorku po desetiletích zaútočil žralok, ženě vytrhl z nohy kus masa

Pětašedesátiletá žena byla v New Yorku vážně zraněna poté, co se jí při koupání na pláži zakousl do stehna žralok. Jde o neobvykle vážný útok, který zřejmě nemá v posledních desetiletích obdoby.