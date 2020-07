Žralok zabil na severovýchodě USA 63letou ženu, stát Maine omezil možnosti koupání

Augusta Úřady ve státu Maine na severovýchodě Spojených států omezily možnosti koupání v moři a vyslaly na pláže posily poté, co začátkem tohoto týdne po útoku žraloka bílého zemřela 63letá žena, která plavala nedaleko pobřeží.

Lidé se mohou do odvolání vydávat do moře jen do takové hloubky, kde jim voda sahá do pasu, protože žraloci se obvykle vyhýbají mělčinám, uvedla agentura Reuters. Na plážích byly posíleny hlídky, které mají zjišťovat, zda v moři není žralok.



V pondělí nedaleko městečka Harpswell přišla o život po útoku žraloka bílého žena, která si byla v moři zaplavat s dcerou. Podle místních záchranářů kvůli závažnosti poranění zemřela vzápětí poté, co ji žralok napadl.



List The New York Times napsal, že podle mainských úřadů jde o první známý útok žraloka se smrtelnými následky v tomto státu. Žraloci v této oblasti pronásledují tuleně, svoji přirozenou kořist.