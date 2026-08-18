Ve Středoafrické republice se zřítil zlatý důl. Nejméně 30 horníků nepřežilo

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  23:23aktualizováno  23:28
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Po zřícení zlatého dolu v západní části Středoafrické republiky zemřelo nejméně 30 horníků. S odkazem na místní úřady o tom informovala agentura AP.

Podle jednoho z přeživších horníků se neštěstí odehrálo v prefektuře Nana-Mambere. Záchranáři na místě pátrají po dalších hornících, o nichž se předpokládá, že zůstali v dole uvězněni.

„Je to strašné a žádáme o pomoc organizace i všechny lidi dobré vůle, aby pomohli vytáhnout z té díry ty, kteří to sami nedokážou,“ řekl místní činitel Souleymane Bi. Dodal, že zranění horníci byli na místě ošetřeni.

Podobná neštěstí jsou podle AP v zemi běžná. V malých dolech často pracuje několik tisíc lidí bez dostatečného ochranného vybavení.

Středoafrická republika zůstává i přes obrovské nerostné bohatství, včetně zlata a diamantů, jednou z nejchudších zemí světa. Za posledních deset let v zemi beztrestně operovalo nesčetné množství povstaleckých skupin, které mařily zahraničním společnostem těžební průzkum.

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