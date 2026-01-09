Zrušil jsem plánovanou druhou vlnu útoků na Venezuelu, spolupracuje, uvedl Trump

Autor: ,
  10:55aktualizováno  10:55
Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social oznámil, že zrušil druhou, původně očekávanou, vlnu amerických útoků na Venezuelu, protože Caracas s Washingtonem dobře spolupracuje. Obě země podle šéfa Bílého domu pracují především na přebudování ropné a plynové infrastruktury Venezuely.
Prezident Donald Trump po tiskové konferenci v Mar-a-Lago (3. ledna 2026)

Prezident Donald Trump po tiskové konferenci v Mar-a-Lago (3. ledna 2026) | foto: AP

"Trump. Vrah, únosce, pedofil, proklatec,“ hlásí nápis v ulicích Caracasu. (6....
Venezuelský ministr vnitra Diosdado Cabello (6. ledna 2026)
Každodenní život v Caracasu (7. ledna 2026)
Pohřeb venezuelských vojáků zabitých při americkém výsadku v Caracasu (7. ledna...
65 fotografií

USA však kvůli bezpečnosti ponechají rozmístěné své vojenské lodě v blízkosti venezuelského pobřeží, dodal Trump.

„USA a Venezuela dobře spolupracují, zejména pokud jde o přebudování její ropné a plynové infrastruktury do mnohem větší, lepší a modernější podoby,“ napsal americký prezident.

Velké ropné společnosti budou podle Trumpa do venezuelské infrastruktury investovat nejméně 100 miliard dolarů (asi 2,1 bilionu korun). Prezident uvedl, že se s představiteli ropných gigantů dnes setká v Bílém domě. Americká média už dříve informovala, že se Trumpova administrativa tento týden plánuje setkat s představiteli firem Chevron, ConocoPhillips a ExxonMobil.

Jedinou americkou ropnou společností, která ve Venezuele nyní působí, je Chevron. Má tam jednak vlastní těžbu, jednak se podílí na těžbě s venezuelskou státní společností PDVSA. Umožňuje mu to výjimka z amerických sankcí, které se zatím stále vztahují na venezuelský sektor těžby ropy. Další velké americké firmy z tohoto odvětví, včetně společností ExxonMobil a ConocoPhillips, Venezuelu opustily, když tehdejší prezident Hugo Chávez v roce 2006 znárodnil podíly zahraničních soukromých firem.

Šéf Bílého domu rovněž ocenil, že Venezuela začala propouštět politické vězně. Jedná se podle něj o známku toho, že Caracas usiluje o mír. Předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez ve čtvrtek oznámil, že vládní úřady propouštějí významný počet venezuelských a zahraničních vězňů.

Na svobodu se jich zatím dostalo jen devět, napsal v noci na dnešek místní opoziční deník El Nacional. Čech Jan Darmovzal, který je ve Venezuele ve vězení od předloňského září, na seznamu místního deníku není.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.