Zrušil jsem plánovanou druhou vlnu útoků na Venezuelu, spolupracuje, uvedl Trump

USA však kvůli bezpečnosti ponechají rozmístěné své vojenské lodě v blízkosti venezuelského pobřeží, dodal Trump.
„USA a Venezuela dobře spolupracují, zejména pokud jde o přebudování její ropné a plynové infrastruktury do mnohem větší, lepší a modernější podoby,“ napsal americký prezident.
Velké ropné společnosti budou podle Trumpa do venezuelské infrastruktury investovat nejméně 100 miliard dolarů (asi 2,1 bilionu korun). Prezident uvedl, že se s představiteli ropných gigantů dnes setká v Bílém domě. Americká média už dříve informovala, že se Trumpova administrativa tento týden plánuje setkat s představiteli firem Chevron, ConocoPhillips a ExxonMobil.
Jedinou americkou ropnou společností, která ve Venezuele nyní působí, je Chevron. Má tam jednak vlastní těžbu, jednak se podílí na těžbě s venezuelskou státní společností PDVSA. Umožňuje mu to výjimka z amerických sankcí, které se zatím stále vztahují na venezuelský sektor těžby ropy. Další velké americké firmy z tohoto odvětví, včetně společností ExxonMobil a ConocoPhillips, Venezuelu opustily, když tehdejší prezident Hugo Chávez v roce 2006 znárodnil podíly zahraničních soukromých firem.
Šéf Bílého domu rovněž ocenil, že Venezuela začala propouštět politické vězně. Jedná se podle něj o známku toho, že Caracas usiluje o mír. Předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez ve čtvrtek oznámil, že vládní úřady propouštějí významný počet venezuelských a zahraničních vězňů.
Na svobodu se jich zatím dostalo jen devět, napsal v noci na dnešek místní opoziční deník El Nacional. Čech Jan Darmovzal, který je ve Venezuele ve vězení od předloňského září, na seznamu místního deníku není.