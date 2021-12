Ztratí Francie Kaledonii? Hlasovat se má od roku 2018 potřetí, podle smlouvy na dlouhou dobu naposledy

„Chcete, aby Nová Kaledonie získala plnou suverenitu a stala se samostatným státem?“ Tak zní otázka, k níž se zítra bude moci vyslovit asi 170 tisíc oprávněných voličů na Nové Kaledonii – souostroví ležícím východně od Austrálie, které má aktuálně status zámořského teritoria Francie.

Obyvatelé Nové Kaledonie budou hlasovat o samostatnosti již potřetí od roku 2018. Sérii tří referend umožňuje takzvaná Dohoda z Nouméa z roku 1998, v nichž se francouzská vláda mimo jiné zavázala umožnit tři opakovaná hlasování o odtržení. Podle zmíněné smlouvy by tak nedělní hlasování mělo být, přinejmenším na dlouhou dobu, posledním.

Předchozí referenda, konaná v listopadu 2018 a říjnu 2020, skončila výsledkem upřednostňujícím zachování současného, de facto koloniálního statusu. Zejména v loňském hlasování však nebyla převaha loajalistů nijak drtivá, pro setrvání ve svazku s Francií se vyslovilo 53 procent hlasujících a rozdíl mezi „ano“ a „ne“ byl necelých deset tisíc hlasů. O dva roky dříve vyhráli zastánci statu quo o něco výraznějším poměrem 57:43 procent.

Situaci před zítřejším hlasováním komplikuje výzva k bojkotu referenda ze strany Fronty národního a socialistického osvobození Kanaků (FLNKS), která je nejsilnější politickou entitou zastupující zájmy původních obyvatel Nové Kaledonie a je pro osamostatnění souostroví. Podle FLNKS je třeba referendum odložit z důvodu rozšíření koronavirové nákazy, kvůli níž řada Kanaků (největšího domorodého kmene) oplakává své mrtvé, a proto by se nemohla hlasování zúčastnit.

Patrice Faure, francouzský vysoký komisař pro Novou Kaledonii, však požadavek Kanaků odmítl s tím, že šíření epidemie je na ostrovech relativně pod kontrolou. Toto rozhodnutí na ostrovech zvýšilo napětí a Paříž do regionu pro jistotu vyslala 1400 policistů, kteří mají dohlédnout na bezpečnost a řádný průběh zítřejší volby.

Číňané jsou na čekané

Vedle etnické příslušnosti hrají v otázce nezávislosti Nové Kaledonie podstatnou roli také ekonomické poměry. Hospodářství Nové Kaledonie je štědře dotováno z Paříže, a životní úroveň na souostroví je proto podstatně vyšší než na okolních souostrovích, která jsou samostatná (s výjimkou Nového Zélandu).

Mnozí obyvatelé si uvědomují, že po zastavení „penězovodu“ z Paříže by současný relativní blahobyt nemusel dlouho vydržet. Proto ani mezi domorodým obyvatelstvem není podpora samostatnosti stoprocentní.

Ve hře jsou ale i širší geopolitické otázky. „Pokud by ochranná ruka Francie nad Novou Kaledonií skončila, souostroví by bylo vydané na milost a nemilost Číně,“ řekl serveru France24 politický analytik Bastien Vandendyck, specializovaný na oblast Tichého oceánu. Podle Vandendycka je Nová Kaledonie pro Číňany posledním dílkem skládačky, pomocí níž by Peking završil „obklíčení“ Austrálie z východu.

„Podívejte se na Fidži, Vanuatu či Šalomounovy ostrovy – tyto státy jsou dnes de facto čínskými satelity,“ argumentuje Vandendyck.

V případě Nové Kaledonie jsou čínské oči upřené zejména na bohaté zásoby niklu. Nová Kaledonie je aktuálně čtvrtým největším světovým těžařem niklové rudy, ceněné suroviny používané vedle ocelářství také v bateriích – její význam proto v příštích letech může růst.

Podle kaledonských loajalistů mají již teď někteří vůdci hnutí usilujících o nezávislost Nové Kaledonie „nebezpečně blízké“ kontakty s Pekingem.

„Všichni víme, jak to chodí: Číňané si pomocí malých, postupných kroků zavazují malé národy, aby je nakonec ovládli i politicky,“ řekla serveru Politico Sonia Backèsová, šéfka kaledonské Jižní provincie.

Téma nezávislosti Nové Kaledonie se už stačilo propsat i do kampaně před blížícími se prezidentskými volbami ve Francii. Krajně pravicový kandidát Éric Zemmour obvinil stávající francouzskou politickou elitu, že pro pro udržení souostroví pod francouzskou správou „nedělá skoro nic“ a že Novou Kaledonii „nechává napospas nepřátelským státům“.