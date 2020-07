Ztratí Trump baštu republikánů? Prezidentovi mizí hlasy v Texasu i v dalších státech

WASHINGTON D.C./PRAHA Poslední data ukazují, že by americký prezident Donald Trump mohl prohrát i v republikánském Texasu. Kvůli neshodám a špatným číslům v průzkumech vyměnil dokonce i šéfa volební kampaně.

„S potěšením oznamuji, že Bill Stepien byl povýšen do role manažera Trumpovy kampaně,“ uvedl ve středu na sociální síti Facebook šéf Bílého domu. Donald Trump tak oznámil světu, že o jeho přízeň přišel Brad Parscale, který vedl tým snažící se o znovuzvolení současného prezidenta poslední dva roky. V roli manažera kolosální kampaně jej vystřídá Bill Stepien, který byl doposud Parscalovým zástupcem.

Vztahy mezi prezidentem a Parscalem ochladly v posledních týdnech. Podle agentury AP Trumpovi vadilo, že se manažerovi nepodařilo přitáhnout velké množství fanoušků na akci v oklahomské Tulse, kde měl prezident zahájit tažení za obhájením křesla v Bílém domě. Místo naplněného stadionu, na který se vejde až 19 tisíc lidí, čekalo na Trumpa v Tulse přibližně třetinové publikum.

Trump může ztratit Texas

Deník The Guardian dále připomíná, že ke změně mohlo dojít i kvůli dlouhodobým neúspěchům současné hlavy státu v průzkumech. Trump ztrácí za svým demokratickým vyzyvatelem Joem Bidenem v celostátních průzkumech až 15 procent, což je u prezidenta, který obhajuje mandát, nevídané. Podle analýzy CNN má Trump „problémy hned ve třech státech, v nichž v roce 2016 zvítězil“, a to v Arizoně, na Floridě a především v Texasu.

Poslední průzkum pro deník Dallas Morning News ve spolupráci s University of Texas totiž ukázal, že současný šéf Bílého domu zaostává za Bidenem v Texasu hned o pět procent. Z bašty republikánů by se tak v letošních volbách mohl stát tzv. „Swing state“, tedy stát, ve kterém není jisté, zda vyhraje republikán, nebo demokrat.

V jižanském státě zvítězil demokratický kandidát v prezidentských volbách naposledy v roce 1976. Vítěz voleb Jimmy Carter měl tehdy dvojí výhodu – zaprvé měl jižanské kořeny a zadruhé byli republikánští voliči znechuceni aférou Watergate.

Trumpova čísla jsou v Texasu špatná již pár měsíců. Zatímco ještě v březnu měl před Bidenem náskok čtyř procent a válcoval jej prakticky v každém průzkumu, od konce dubna bývalý viceprezident Baracka Obamy posiluje a podle posledních dat má i šanci Trumpa porazit.

Demokratický kandidát na prezidenta Biden.

Trumpa brzdí ekonomika i pandemie

Prezidentovi totiž nehrají do rukou základní faktory. V jižanském státě drasticky řádí koronavirová pandemie. Úřady ve středu ohlásily rekordní přírůstek případů za posledních 24 hodin a podle dat deníku The Washington Post je v téměř třicetimilionovém státě již přes 280 tisíc nakažených. V některých okresech při jižní hranici přitom již nyní nemocnice hledají místa jinde ve státě, kam by mohly poslat pacienty s těžkým průběhem covidu-19, protože tamní kapacity přestávají stačit.

Trumpova federální vláda zatím nepředstavila žádný plán na boj s koronavirovou nákazou a nechává řešení situace na samotných státech. Mezi voliči tak roste pocit, že je prezident nechal na holičkách. V Texasu pak za koronavirové krize přišlo o práci 2,8 milionu lidí. Nezaměstnanost je na úrovni 13 procent, zatímco před rokem byla na 3,4 procenta.

Otázkou zůstává, nakolik bude Joe Biden schopný využít momentum, které mu poskytla absence pomoci federální vlády. Kampaň demokratického kandidáta totiž podle CNN neplánuje velké investice v baště republikánů a je tak možné, že Trump nakonec vítězství v Texasu obhájí.