První slovenská prezidentka v historii. Čím si prošla vítězka voleb Zuzana Čaputová?

Bratislava Pětačtyřicetiletá advokátka a občanská aktivistka, jež oznámila prezidentskou kandidaturu loni v květnu, je členkou nově založené politické strany Progresivní Slovensko a původně byla i její místopředsedkyní.

Poté, co vyhrála před dvěma týdny se ziskem více než 40 procent první kolo prezidentských voleb, se pozice ve vedení strany vzdala.

Čaputová absolvovala studium práva na Komenského univerzitě v Bratislavě a krátce poté začala pracovat pro nevládní organizace.

Zde se věnovala problematice veřejné správy, dále pak týraným a zneužívaným dětem. Počínaje rokem 2001 až do svého vstupu do politiky před rokem spolupracovala s občanským sdružením Via Iuris, které se zasazuje o ochranu lidských práv, přírody a životního prostředí.

Do povědomí širší veřejnosti se zapsala rozvedená matka dvou dcer především bojem proti vybudování nové skládky ve svém domovském Pezinku, 25tisícovém městě nedaleko Bratislavy.

Jako advokátka bojovala proti spornému projektu před všemi soudními instancemi, počínaje krajskou úrovní přes nejvyšší soud a nakonec i před Soudním dvorem Evropské unie v Lucemburku. Několikaletou soudní při nakonec vyhrála, za což byla oceněna takzvanou Goldmanovou environmentální cenou.

Později se začala Čaputová angažovat v politice. Její nástup do kampaně se odehrával v poměrně pomalém tempu. V prvních průzkumech nepřesahovala její podpora hranici deseti procent.

Situace se změnila po prvních předvolebních debatách ze začátku letošního roku, kdy začaly její preference strmě stoupat. Především jí ale výrazně pomohlo, že se vzdal kandidatury v její prospěch vědec Robert Mistrík. Jeho vyslala do souboje o prezidentský úřad nejsilnější slovenská opoziční strana Svoboda a solidarita (SaS).



V důsledku toho vystřelila podpora pro Čaputovou v některých průzkumech raketově až nad hranici 50 procent.

Pro druhé kolo voleb jí vyslovily podporu vedle Progresivního Slovenska všechny strany demokratické opozice. Jedinou stranou ze současné vládní koalice, která Čaputovou oficiálně podpořila, byla maďarsko-slovenská strana Most-Híd.

Čaputová se od začátku kampaně prezentovala jako liberální proevropská kandidátka a během minulých týdnů své názory výrazně nezměnila. Zároveň postavila své úsilí o získání hlasů voličů na nekonfrontačním stylu.

Kritici vyčítali Zuzaně Čaputové údajně příliš liberální postoje v etických otázkách, jako například podporu možnosti adopce dětí homosexuálními páry. Čaputová na to často reagovala tvrzením, že mezi voliči, kteří jí dali hlas v prvním kole a přispěli tak k jejímu vítězství, byla i řada věřících.