Zvětšení NATO v Maďarsku naráží. Vládní poslanci jsou „silně rozpolceni“

Ve stínu dosavadního tureckého veta však poněkud zaniká, že další členskou zemí, která dosud neratifikovala vstup Švédska a Finska do Aliance, je Maďarsko.

Maďarští poslanci začali o rozšiřování NATO rokovat ve středu. Krátce předtím je vyzvala prezidentka Katalin Nováková, aby vstup obou skandinávských zemí do Aliance ratifikovali co nejdříve. „Můj postoj je jasný: za současné situace je vstup Švédska a Finska do NATO oprávněný,“ uvedla na Facebooku.

V minulých dnech se totiž ukázalo, že by hlasování v parlamentu nemuselo být pouhou formalitou, jak tomu bylo u 28 států Aliance, které její severní rozšíření již schválily. Spekulace rozvířilo hlavně vyjádření Gergelyho Gulyáse, šéfa úřadu vlády a pravé ruky premiéra Viktora Orbána. Naznačil totiž, že někteří členové kabinetu budou chtít od švédské a finské vlády ujištění, že již nebudou slovně útočit na Maďarsko.

„S přistoupením obou států dává Maďarsko záruku, že je v případě nutnosti budou chránit maďarští vojáci,“ uvedl Gulyás. „Pak očekáváme odpověď na otázku, proč bylo Maďarsko švédskými a finskými politiky v minulých letech pravidelně pomlouváno,“ dodal.

Tím měl na mysli zejména kritiku úrovně právního státu a svobody sdělovacích prostředků, jež jsou řadu let předmětem sváru mezi Maďarskem a Evropskou komisí. To je také hlavním důvodem, proč Budapešť stále čeká na výplatu prostředků z Fondu obnovy EU, který vznikl před třemi lety na podporu ekonomik členských států zasažených důsledky covidové pandemie.

Silně rozpolcený Fidesz

Podle Gulyásových slov například neodpovídá rozmanitost sdělovacích prostředků v obou skandinávských zemích „vysokým standardům“ v Maďarsku, když v nich údajně chybí média konzervativní orientace, zatímco levicové mediální koncerny mají monopolní postavení. Kritika, jež zaznívá z řady západních států na adresu Maďarska, je přitom úplně stejná, akorát s opačným znaménkem: poukazuje na přílišnou koncentraci médií v rukách vlastníků blízkých národně-konzervativní vládní straně Fidesz.

Na možné problémy s ratifikací už dříve poukázal i šéf jejích poslanců Máté Kocsis. Prohlásil, že členové jeho klubu jsou ve věci finského a švédského vstupu do NATO „silně rozpolceni“ navzdory tomu, že premiér Orbán je vyzval, aby se vstupem skandinávských zemí souhlasili.

Avšak i samotný Orbán před časem přiživil spekulace o možné prodlevě na půdě maďarského parlamentu. Minulý pátek prohlásil ve svém pravidelném pořadu ve veřejnoprávním rozhlase, že někteří zákonodárci jeho strany „nejsou příliš zanícení“ ohledně rozšíření a chtějí o něm diskutovat. Mnozí z nich se údajně obávají, že vstupem Finska by se přímá hranice NATO s Ruskem prodloužila o více než tisíc kilometrů.

Orbán nicméně zopakoval, že Švédsko a Finsko by měly být přijaty i s ohledem na historické zkušenosti Maďarska, které bylo desítky let pod ruskou nadvládou. Z toho prý plyne „morální povinnost“ severské země podpořit. Jedním dechem ale dodal, že je třeba vzít v potaz i turecké výhrady. „I oni jsou naši spojenci a musíme naslouchat jejich hlasu,“ řekl.

Již dříve vyzval šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó švédskou vládu, aby se „chovala jinak“. Stalo se tak krátce po velké lednové demonstraci ve Stockholmu proti tureckým požadavkům, na níž jeden pravicově-radikální aktivista spálil Korán.

„Jako křesťan a katolík musím říct, že spálení posvátné knihy jiného náboženství je nepřijatelným činem,“ prohlásil ministr Szijjártó poté, co jednal v Budapešti se svým tureckým kolegou Mevlütem Çavuşogluem.

Finsko ve středu vstup schválilo

Maďarští představitelé tvrdí, že hlavním důvodem, proč budou projednávat ratifikaci rozšíření NATO teprve nyní, je skutečnost, že parlament prioritně schvaloval soubor zákonů a opatření, jejichž přijetím Brusel podmiňuje výplatu unijních peněz.

Mezitím ve středu finští poslanci velkou většinou podpořili členství v Alianci. Pro hlasovalo 184 zákonodárců, sedm bylo proti. Země si přitom dosud zakládala na své neutralitě. Změnu postoje přinesla ruská invaze na Ukrajinu.