Policie a tajná služba ANB kromě zakladatele telegramového kanálu Rybar Michaila Zvinčuka zadržely několik dalších lidí, včetně Zvinčukovy 37leté manželku Valerie, a dalších tří ruských občanů ve věku 21, 35 a 43 let v hotelu v Risanu u chorvatských hranic.
Podle Spajiče jejich zadržení souvisí s varováními, že Černé Hoře hrozí pokusy o destabilizaci a hybridní válka. „Vzkaz po dnešní úspěšné operaci je jasný... Černá Hora chrání své zájmy a nikdo nebude ohrožovat naši evropskou budoucnost,“ uvedl premiér.
Portál Vijesti napsal, že černohorské úřady kvůli národní bezpečnosti odebraly povolení k pobytu pěti Rusům a nařídily jejich vyhoštění. Dotyční byli v balkánské zemi méně než dva dny a policie po vyšetřování zjistila, že nemohou v Černé Hoře nadále pobývat.
Zabavila jim mimo jiné zařízení s vysokým rozlišením, bezpilotní letoun, fotoaparát, kamery GoPro a několik telefonů s cílem určit jejich účel a zamýšlené použití v zemi. Zadržení dostali v souladu se zákonem o cizincích rozhodnutí o vyhoštění z důvodu národní a vnitřní bezpečnosti státu, uvedlo policejní ředitelství.
Telegramový kanál Rybar uvedl, že zadržení byli v Černé Hoře legálně a v plánu měli natáčet u kláštera srbské pravoslavné církve v Cetinje. Jsou v kontaktu s ruským ministerstvem zahraničí. Rybar ujistil, že síť telegramových kanálů, která se kromě ruské invaze na Ukrajiny zabývá i děním v dalších regionech, zůstává v provozu.
Ruská diplomacie uvedla, že ruská ambasáda v Černé Hoře se snaží zjistit, co se stalo. Někteří ruští představitelé už reagovali rozhněvaně.
„Je to samozřejmě chyba, že naši lidé cestují po evropských zemích. I když mají dobré úmysly a důležité cíle. Potenciálně probíhá hon na všechny – a zdůrazňuji všechny – Rusy,“ prohlásil bývalý ruský prezident a současný místopředseda ruské Rady bezpečnosti Dmitrij Medveděv.
„Nyní je dost pravděpodobné, že budeme muset doplnit náš výměnný fond evropskými a americkými idioty, abychom dostali ven naše vlastní lidi. Jiná cesta není: kdo chce s vlky žít, musí s nimi výt…,“ dodal Medveděv.
Černá Hora má s Ruskem dlouhodobě napjaté vztahy. V roce 2016 tamní úřady obvinily Moskvu, že se se skupinou srbských ultranacionalistů pokoušela zorganizovat státní převrat. Kreml to popřel. Vztahy se ještě více vyostřily, když Černá Hora v roce 2017 vstoupila do NATO.
Podgorica je kandidátem na vstup do EU. Proti Rusku uplatňuje sankce kvůli invazi na Ukrajinu, zakázala ruská státní média a vyhostila ruské diplomaty kvůli špionáži.
Rybar patří k nejoblíbenějším blogům věnujícím se ruské válce proti Ukrajině. Má více než 1,5 milionu odběratelů. Americké ministerstvo zahraničí předloni vypsalo odměnu ve výši 10 milionů dolarů (přes 217 milionů korun) za informace vedoucí k odhalení 19 lidí zapojených do správy účtů na sociálních sítích, které pod projekt Rybar spadají. Podle Washingtonu před prezidentskými volbami v roce 2024 ve Spojených státech propagovali politické zájmy Ruska.
Podle portálu Meduza býval Michail Zvinčuk pracovníkem tiskového oddělení ruského ministerstva obrany. Server The Bell informoval, že na financování projektu Rybar se podílel zakladatel Wagnerovy žoldnéřské skupiny Jevgenij Prigožin.
Portál Seznam Zprávy nedávno napsal, že štáby Rybaru cestují v unijním schengenském prostoru a sbírají materiál pro ruskou propagandu. Jsou v nich Rusové, kteří v sedmadvacítce dlouhodobě žijí. V Česku dva propagandisty zadržela a vyslýchala česká policie. Nařídila jim, aby zemi opustili.